Javier Cabrera: “Doy show, a la gente le gusta verme”

El luchador español de artes marciales mixtas afronta en AFL 32 una de sus últimas peleas amateur Planea vencer a Cristian Palacios (3-2-0) en su próximo compromiso y viajar a Tailandia para pelear en Muay Thai para dar el salto al campo profesional

Javier Cabrera, luchador español de artes marciales mixtas, afronta en AFL 32 una de sus últimas peleas amateur. ‘El Kabra’ se define como un luchador espectáculo y con un estilo parecido al de Connor McGregor, pero tiene claro quién es su referente, el luchador de la UFC Joel ‘El Fenómeno’ Álvarez.

Cabrera (Madrid, 1999), con récord amateur de 4-1-0, es un trotamundos del mundo de las MMA. Mochila al hombro, emprendió su primera aventura en el sudeste asiático y pasó por Australia para seguir creciendo como luchador. Costeaba sus entrenamientos en el prestigioso SBG de Sídney trabajando en una heladería.

Planea vencer a Cristian Palacios (3-2-0) en su próximo compromiso y viajar a Tailandia para pelear en Muay Thai, quiere dar el salto al campo profesional. El 135 libras español desglosa para EFE el viaje que ha emprendido para llegar a la cima de la MMA.

Pregunta. ¿Cree que a día de hoy la ruta para llegar a la élite de las MMA pasa por irse fuera?

Respuesta. Yo creo que cada vez estamos siendo más autónomos en el sentido de que podemos entrenar aquí y llegar a grandes promotoras, pero es verdad que en ciertos pesos, como son los pesos pequeños, que es en mi caso (57 kilos y 61 kilos) es más difícil ya que no hay tanta gente. Es importante salir de España y ver lo que hay alrededor. Yo he estado entrenando en Australia. En mi equipo, en Australia, tenía siete personas de mi peso con los que podía hacer sparrings perfectamente, que eran peleadores amateur y profesionales. Me cambiaba todo el rato con gente de mi peso. Aquí no tengo ni una persona para cambiarme en un sparring.

P. Más allá de los sparrings: ¿a nivel técnico nota una diferencia entre una preparación fuera de España o fuera?

R. Aquí tenemos muy buen material, tanto humano como técnico y entrenadores. Aquí también hay muy buen nivel.

P. En cuanto a los eventos, ¿encuentra mucha diferencia entre Australia y España?

R. Yo creo que no hay nada que envidiar a las promotoras que tenemos en España. Lo preparan mucho mejor que muchas promotoras que son a nivel internacional. AFL, que es la que peleo yo actualmente, lo hacen. En el próximo evento van a haber 4.000 personas y están vendiéndolo de locos y va a ser un ‘sold out’ seguro. No hay nada que envidiar.

P. Como luchador tiene base de Muay Thai, es un striker. ¿Qué referentes tiene?

R. A ver, el principal, por el que yo empecé y en el que me fijé es Conor McGregor, lógicamente. Mi estilo es un poco parecido al suyo. Yo creo que soy una persona que doy show a la hora de pelear y que a la gente le gusta verme, que es importante, porque al final esto es un espectáculo. Esto lo haces para entretener a la gente. Si no entretienes, pues no vales para nada. Pero yo creo, pienso de verdad que entretengo y lo hago por ellos.

Y ahora, actualmente, uno de mis referentes es Joel, ‘El Fenómeno’, Álvarez, que me encanta su estilo de pelea, me encanta lo buen striker que es y que cuando le llevan al suelo es capaz de finalizar la pelea en cuestión de segundos.

P. Ahora mismo está centrado en su carrera amateur. ¿Cuándo tiene pensado dar el salto al profesionalismo?

R. Yo tengo la próxima pelea amateur, vamos a ver cómo va, que va a ir bien, pero quiero dar el nivel profesional, quiero sentirme profesional dentro de la jaula. Luego me voy a Tailandia después de pelear y voy a pelear allí también en profesional en Muay Thai. Y después, ya el año que viene, pienso subir a profesional en MMA aquí en España.

P. ¿Qué nos puede decir de su rival?

R. Me enfrenté a Cristian Palacios, que es un luchador muy bueno en el suelo y además tiene unos puños peligrosos. Pero yo creo que no está a mi nivel y que voy a dar un buen show y le voy a ganar.

P. ¿Cómo trabaja la faceta mental antes de subirse a la jaula?

R. No lo trabajo de ninguna forma, simplemente creo que soy capaz de que todos los pensamientos negativos que me vengan, se vayan. Es decir, yo a la hora de pelear, sé lo que viene, es o él o yo. Él me va a intentar pegar, finalizar y matar me. Es mi pensamiento. Y yo voy a intentar matarlo, así que no queda otra. No, no hago nada con psicólogos. Yo me lo guiso y yo me lo como, soy mi propio psicólogo.

P. ¿Ha compaginado su preparación en Australia con algún trabajo?

R. Sí, después de estar cuatro meses, que me lo pagué yo con mi propio dinero ahorrado, estuve en Australia otros cuatro meses y medio trabajando y a la vez entrenando. Estuve trabajando en una heladería, vendiendo helados en inglés, que soy un buen vendedor, y además entrenaba. Tuve la suerte de poder pelear en un buen gimnasio, como es el SBG de Australia.

P. ¿En Tailandia si va a pelear en Muay Thai como profesional?

R. Sí, lo que pasa es que en Muay Thai, en Tailandia, tú cuando peleas, peleas casi siempre en profesional. Entonces yo pretendo pelear, y va a ser en profesional, por lo que voy a intentar tener una pelea Muay Thai allí, contra un tailandés o contra quien me pongan, pero preferiblemente tailandés, que tenga muchas peleas para así ser mejor.

P. ¿Obtiene algún rendimiento económico de sus peleas?

No, en ninguna de mis peleas amateur, o sea, tengo premio según las entradas que venda. Poquito dinero. Bueno, ya será más.

P. ¿Cómo realiza su preparación? Dieta, planificación…

R. Yo soy autodidacta, pero también pido consejo a mi entrenador que lleva mucho tiempo, Pablo Martín, que es el seleccionador de España ahora mismo, tiene mucho nivel y sabe mucho, lleva mucho tiempo con muchos luchadores. Ha sacado a Álvaro Ucendo muchas veces a pelear y a otros muchos, tanto nacionales como internacionales, sabe mucho.

Aparte que para mi dieta, yo como peleo ahora mismo en 61 kilos, estoy en 63, al final no tengo que bajar nada. Pero en el salto al profesionalismo, que lo haré en 57 kilos, ahí tendré que cuidar más mi dieta.

P. ¿Antes de dar el salto al profesionalismo le gustaría representar a España en algún torneo internacional?

R. Me han ofrecido bastantes veces el representar a la selección española, pero no me hace tanto ilusión como un evento grande como son los de AFL. Me hace más ilusión el pelear en un evento así, que además, por mi estilo de pelea, yo en mis peleas siempre me lesiono, siempre salgo con las piernas hinchadas, por lo que hacer en un mismo día tres o cuatro, lo veo más inviable que hacer una gran pelea en una gran promotora como AFL.

P: ¿Qué cree es lo que más le cuesta antes de la pelea?

R. Sin ninguna duda, los entrenamientos. Son duros, entrenas mañana y tarde. Ahora mismo he estado entrenando para este campeonato, esta pelea, unas cuatro horas diarias durante seis días a la semana. Me he estado preparando muy fuerte. Y el hacerte daño un día, tener que volver por la tarde, estar jodido al día siguiente igual, al día siguiente igual, durante seis días, estás deseando que llegue el fin de semana. Y das encima de 100% en los entrenamientos, por lo que los entrenamientos es lo más duro.

P. ¿Cuánto tiempo aproximadamente le puede llevar una recuperación de una pelea?

R. Hay mucha gente que empieza a entrenar al día siguiente, pero yo lo que suelo hacer, lo que he hecho en todas mis peleas es tomarme dos semanas, pero no dos semanas libres, sino dos semanas de viaje. Una de mis pasiones es viajar y yo me voy siempre después de pelear. Me lo tomo como un premio.

P. ¿Cuál ha sido la pelea más completa que ha hecho?

R. Pues la que me salió 100% como esperaba fue la que tuve en Australia, que en el segundo round pude noquear a mi rival con una high kick, con una patada a la cabeza, después de un spinning back y dejarle un poquito aturdido. El primer round fue uno de los más completos que tuve. Mi rival tenía más de 10 peleas en Tailandia, en Muay Thai, y yo como soy striker, me supo contraatacar todo lo que tenía, entonces tuve que tirarle al suelo, le cogí alguna sumisión y fue una lucha muy guay tanto en el primer round como en el segundo, que al final le acabé noqueando con la high kick.

P. ¿Cuánta gente en España se puede dedicar plenamente a las MMA?

R. Dedicarte a ello, es muy sacrificado, a nivel amateur y pro en España. Si es que a nivel profesional recibes dinero pero la gente siempre tiene que compaginarlo con el trabajo. Como no te vayas de España no puedes vivir de ello. Pero que no llegues a una liga grande, un PFL, un Cage Warriors... Ander Sánchez, por ejemplo, está peleando en Cage Warriors y está viviendo de ello. Ander es un buen ejemplo que ha hecho bien las cosas estando en el mismo peso que yo, 57 kilos, se ha ido a a Cage Warriors y se ha pegado contra gente muy buena, lo único que yo pienso es que a lo mejor no ha escogido bien sus rivales, pero bueno, yo creo que lo ha hecho bastante bien.

P. Ander está en el camino

R. Está en el camino, claro. O sea, cuando eres más internacional es más fácil elegir a tu rival. No elegir, sino que te ofrezcan un rival y rechazarlo. Yo no he rechazado ningún rival de los que me han ofrecido, pero a nivel internacional, en grandes promotoras, es más difícil rechazar peleas, porque tú tienes un contrato multipelea y a lo mejor te ofrecen un rival, y como lo rechaces, te pueden echar. Tienes que aceptar lo que te den. Con el que te pongan, y da igual que tenga un 5-0.

P. Ilia Topuria parece que podría traer la UFC a España. ¿Qué supondría para las MMA nacionales?

R. Supondría el salto más grande que podríamos tener, que encima sería lo que están hablando en el nuevo Bernabéu, que es llenar un Bernabéu para ver un evento de MMA, son 85.000 personas. Es muy grande. A mí, ojalá en un futuro estar en la UFC, pero yo creo que para esta de España, que seguramente llegue en 2024, no me da tiempo. Pero hacer un debut en la UFC, lo veo soñado y sería increíble. UFC, llámame.