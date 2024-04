Holloway: KO histórico, campeón y... ¡próximo rival de Topuria!

Jornada histórica para las artes marciales mixtas. El UFC 300 celebrado en el T-Mobile de Las Vegas no decepcionó, un evento que contó con un elenco de estrellas insuperable y en el que Max Holloway se robó el show de la noche con un noqueo fulminante sobre su rival, un derechazo con implicaciones directas para Ilia Topuria.

En el tercer combate de la cartelera principal, Holloway se enfrentaba como retador a un Justin Gaethje que exponía por primera vez su cinturón de BMF (Baddest Motherfucker) , un pleito entre dos los hombres más violentos en el striking del planeta y al que les venía como anillo al dedo este enfrentamiento. Se esperaba un duelo igualado entre ambos pero la realidad fue muy diferente, y es que 'Blessed' dominó de principio a fin y terminó llevándose la finalización de la noche.

Tras embolsarse los primeros cuatro rounds con solvencia - con piquete de ojos incluido - y dejar ensangrentado el rostro de un nervioso Gaethje, Holloway invitó a bailar a 'The Highlight' al centro de la jaula cuando el reloj estaba a punto de llegar a cero, un reto que su rival aceptó sin demasiada fortuna: un segundo antes de la campana final, Max golpeó con furia la mandíbula de Justin y este cayó dormido a la lona, totalmente petrificado, enloqueciendo a toda la parroquia presente en el recinto.

El estadounidense de origen hawaiano era el nuevo 'Baddest Motherfucker on earth' y lo hacía por la puerta grande, llevándose el KO y la actuación de la noche y los 300.000 dólares de premio que Dana White había anteriormente anunciado para cada uno de estos bonus. Los fans pedían sangre y violencia y Max no suele decepcionar a las grandes citas. Tampoco Gaethje, que esta vez no pudo retener el título que le había arrebatado a Dustin Poirer unos meses atrás. En cualquier caso, Holloway se ponía la corona del BMF y lanzó un mensaje directo para Ilia.

'Blessed' quiere torear al 'Matador'

Tras convertirse en campeón del mundo el pasado 17 de febrero en el UFC 298, Ilia ya avisaba que el nombre de Holloway estaba en lo más alto de la lista para un posible enfrentamiento de cara al futuro. Topuria sigue buscando rival para defender el cinturón del peso pluma por primera vez y Max, número 2 del ranking de las 145 libras, es el nombre perfecto para encabezar un evento numerado de la UFC.

Tan solo terminar la pelea y ponerse el título de BMF a sus lomos, 'Blessed' pidió al hispanogeorgiano en su próxima aparición sobre el octágono: "Hay un matador que está corriendo de un toro de 145 libras. Decidle que firme el maldito acuerdo. España, Hawaii, me da igual" profirió a los micrófonos de Joe Rogan sobre un Ilia que se encontraba a pocos metros de él como invitado especial de la noche y que 'flipó' con su actuación.

Topuria, unos minutos más tarde y haciendo gala de su ya conocida valentía de no achantarse ante nadie, no tiró balones fuera: "Yo creo que ya tenemos claramente la siguiente pelea. Es claramente Max Holloway. Hoy es su noche y lo tiene que disfrutar pero ya le va a tocar de nuevo después. Había una gran posibilidad que si hoy salía victorioso iba a ser él " afirmó Ilia.

Recordemos que Holloway fue campeón del peso pluma y ha competido en esa categoría la mayor parte de su carrera profesional. Contra Gaethje, un peso ligero, subió hasta las 155 libras en la báscula, pero todo indica que volverá a bajar hasta los 65,8 kg para retar a 'El Matador'.