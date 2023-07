Carlos Rodríguez: "Ójala que algún día sea capaz de ganar el Tour de Francia"

El ciclista de Ineos hizo un balance muy positivo de su Tour "Si me dicen antes de empear que iba a ser quinto...", reveló

El español Carlos Rodríguez (Ineos) finalizó "muy contento con el quinto puesto de la general y el triunfo de una etapa", un resultado que el ciclista andaluz no se hubiera creído antes del comienzo del Tour el pasado 1 de julio en Bilbao.

"El Tour lo termino muy contento. Si me dicen antes de empezar que iba a ser quinto y con un triunfo de etapa no me lo hubiera creído. Ha sido una experiencia muy positiva y la he disfrutado mucho", señaló Rodríguez.

Con la primera experiencia vivida y disfrutada, el ciclista de Almuñecar, de 22 años, ya sueña con ambiciones elevadas para el futuro en la "Grande boucle".

"Ojalá que algún día sea capaz de ganar el Tour de Francia, pero soy consciente de que tengo que trabajar mucho para ello, mejorar mes a mes, año a año, y luego que venga lo que tenga que venir", señaló el vencedor de la etapa de Morzine tras ganar el duelo a Vingegaard y Pogacar.

Sobre las secuelas de las heridas que se produjo en el rostro en la caída del pasado sábado, Rodríguez dijo encontrarse bien. "Estoy bien dentro de lo que cabe, estoy magullado, no me duele mucho, y lo positivo es que he podido montar en bicicleta", explicó.

Sobre la posibilidad de disputar la Vuelta, Rodríguez apuntó hacia otros objetivos. "Después de toda la tralla del Tour ahora pienso en recuperar, no voy a estar en la Vuelta", concluyó.

