Pogacar: "Al final, ha sido uno de mis mejores Tour"

Se mostró "orgulloso" por el "maillot blanco" y "ganar dos etapas" El esloveno, pese a ello, reconoció que venía para intentar ganar

El esloveno Tadej Pogacar reconoció que afrontó este Tour con la intención de ganarlo por tercera vez, pero señaló que el segundo puesto, el tercero de su compañero Adam Yates, el maillot blanco de mejor joven y las dos victorias de etapa lo convierten "en uno de los mejores" que ha corrido.

"Al final ha sido un Tour formidable, tengo que estar orgulloso. Tenemos dos corredores en el podio, el maillot blanco, dos victorias de etapa. Es uno de mis mejores Tour que he hecho", dijo el ciclista del UAE.

El día que el ganador del Tour, el danés Jonas Vingegaard, anunció que disputará la Vuelta a España, Pogacar no desveló sus siguientes objetivos.

"Habrá que ver en los próximos días, pero los dos últimos me he encontrado tan bien que no quiero bajarme ahora de la bici, voy a intentar seguir siendo bueno hasta el final de temporada", comentó.

Pogacar aseguró que quizá en el futuro tendrá que ser más selectivo en las carreras en las que participa. "Puede que tenga que perderme alguna carrera, no correr el Tour de Flandes por ejemplo. Pero me gusta participar en todas las carreras, ha sido fantástico el año que he hecho con tantas carreras", aseguró.