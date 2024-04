Ruud se carga a Djokovic y ya está en la final de Montecarlo

El noruego Casper Ruud, que nunca había conseguido ganar un set en cinco enfrentamientos al número uno del mundo, venció al serbio Novak Djokovic y alcanzó la final del Masters 1.000 de Montecarlo que disputará ante el griego Stefanos Tsitsipas, que previamente batió al número dos, el italiano Jannik Sinner.

La final más inesperada se jugará en la arcilla de Montecarlo. Djokovic sucumbió en un duelo lleno de vaivenes por 6-4, 1-6 y 6-4, después de dos horas y dieciocho minutos.

Ruud tuvo el triunfo en la mano y dio la sensación de sufrir vértigo ante el ganador de veinticuatro títulos del Grand Slam. De una ventaja de 4-1 en el set definitivo, se encontró con 4-4 tras la reacción del jugador de Belgrado. Recuperó el pulso el tenista de Oslo y ganó los dos siguientes juegos y cerró el triunfo sobre el saque de su rival.

ATP Monte Carlo Masters tennis tournament / EFE

Nunca había ganado el tenista de Oslo a Djokovic. Ni en tierra, dos derrotas en Roma y una en Roland Garros, ni en pista dura, en dos finales ATP. Sin embargo, no tuvo peso psicológico el antecedente. No desperdició la ocasión ante un adversario que aún no ha ganado nada en lo que va de año y que en Montecarlo no transitaba con solvencia desde que ganó su último título, en 2015. El segundo después del que consiguió en 2013.

Jugará la tercera final del 2024

El jugador con más semifinales de torneos Masters 1.000, con 77, mantuvo el tipo hasta el final, pero dio la sensación de no ser aún el tenista imbatible de tiempo atrás. Ruud acumula diez títulos, ninguno este año, y diez finales. Jugará la tercera de 2024. Perdió las de Acapulco y Los Cabos. Y por primera vez aspira al éxito en Montecarlo.

El partido fue de un lado a otro, pero Ruud mostró su intención desde el arranque. Rompió de inicio y llegó a tener una renta de 4-1. Al final, amarró la manga, que ganó por 6-4. La reacción del serbio fue contundente. 3-0 en el segundo parcial, que cerró por 6-1.

En el definitivo, el noruego se situó con 3-0 y también con 4-1. Pero creció Djokovic, que igualó a cuatro juegos. Cuando daba la sensación de que el noruego volvía a hundirse, se recuperó. Ganó su saque y después rompió el del serbio para cerrar el partido y citarse con Tsitsipas en la final del domingo.