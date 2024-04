Masters 1000 de Montecarlo: cuadro, horario y dónde ver

Arranca el primer Masters 1000 de tierra batida de la temporada con una edición que promete emociones fuertes. Los tres primeros clasificados en el ranking ATP continuarán en su lucha particular por ocupar el trono del número uno del mundo.

Una edición que no podrá contar con Rafa Nadal. El balear es la gran ausencia del torneo tras no recuperarse de las molestias que padece en el abdominal. Nadal ya se ausentó de la gira americana renunciando a los torneos de Miami e Indian Wells.

Un torneo que será vital para la lucha por ser el número 1. Novak Djokovic sigue manteniendo un liderato en el que sus competidores le pisan los talones. Sinner, que se encuentra en segunda posición, deberá estar pendiente del torneo que realice Alcaraz. El murciano recuperaría el número dos en caso de obtener el mismo o un mejor resultado que Sinner en Montecarlo.

Un torneo que será especial para Alcaraz, ya que tan solo en una ocasión ha disputado este Masters 1000. Fue en 2022, cuando cayó en su debut en segunda ronda.

Cuadro Montecarlo 2024

El cuadro de la competición nos deja platos fuertes. Carlos Alcaraz no ha tenido excesiva suert y debutará este miércoles ante Felix Auger Aliassime. En caso de que siguiera adelante, en cuartos de final le podría esperar Casper Ruud o Hubert Hurkacz. El gran duelo del torneo podría ser en semifinales. En caso de que los dos contrincantes superen sus eliminatorias, podría suceder un enfrentamiento entre Alcaraz y Djokovic. En el otro lado del cuadro se encuentra Jannik Sinner. El italiano podría verse las caras en la gran final ante Alcaraz.

Horarios Masters 1000 de Montecarlo

La gira sobre tierra batida ha arrancado el 7 de abril con la fase previa. La final se disputará el próximo 14 de abril sobre las pistas del Monte-Carlo Country Club. Los encuentros arrancan en cada jornada a partir de las 11:00 hora local y española.

Dónde ver el Masters 1000 de Montecarlo

Se podrá seguir a través de las plataformas de pago de Movistar+. A su vez, Tennis TV también transmitirá todos los partidos a través de su servicio que requiere una suscripción previa. También podrán seguir todas las novedades de Carlos Alcaraz y de todo Montecarlo en SPORT, con la mejor cobertura del torneo.