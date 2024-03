El partido más difícil de Badosa y Sabalenka: "No quiero que sufra. Sé por lo que está pasando"

Paula Badosa se enfrenta este viernes a Aryna Sabalenka tras imponerse a Simona Halep en primera ronda. El duelo en segunda ronda del WTA 1000 de Miami estará protagonizado por la tragedia que sucedió el pasado jueves. La bielorrusa perdió a su pareja por, según apuntan los informes policiales, un suicidio en Miami.

En circunstancias normales habría una gran expectación por el encuentro. Badosa volvió a sonreír tras ganar a Simona Halep y se enfrenta a la número dos del mundo en una segunda ronda que prometía ser de altos vuelos. Pero el fallecimiento de Konstantin Koltsov, exjugador de hockey hielo y pareja de Sabalenka, será, lamentablemente, el protagonista del encuentro. Koltsov acompaño a Sabalenka a Miami para estar con ella durante el torneo. Según cuentan informes policiales, saltó desde un balcón en el resort de cinco estrellas en el que estaba hospedado y finalmente falleció en el acto.

Dos grandes amigas

El partido tampoco será fácil para Badosa. La española y la bielorrusa no son más que simples rivales. Durante su carrera, en diferentes ocasiones han compartido por redes sociales su gran amistad fuera de la pista. La catalana, una vez finalizó el encuentro el pasado jueves ante Halep, reconoció que para ella tampoco será agradable disputar el próximo partido: "Para mí también es un poco impactante pasar por eso porque al final ella es mi mejor amiga y no quiero que sufra. Es una situación muy dura."

Badosa no quiso comentar demasiado la tragedia que el jueves removió el mundo del tenis y admite que, para ella, no es agradable hablar del tema: "No quiero hablar de ello, pero por supuesto ella es una de mis mejores amigas. Ayer hablé mucho con ella. Esta mañana lo mismo y sé por lo que está pasando. Conozco todo el asunto. Realmente no quiero hablar de eso porque dije que no voy a hablar. Ella es mi mejor amiga y se lo prometí. Voy a quedarme así. Lo siento", añadió.

Las dudas durante el jueves era si, Sabalenka, más allá de saber la ganadora entre el duelo de Badosa y Halep, finalmente estaría en condiciones para disputar el encuentro del viernes. Durante las horas posteriores a la tragedia, diferentes medios apuntaban que la bielorrusa abandonaría el torneo. Pero, finalmente, se anunció de manera oficial que la tenista optaría la vía de jugar al tenis para intentar desconectarse de lo sucedido.

Badosa llega al encuentro tras volverse a reencontrar con buenas sensaciones y sin grandes molestias en su espalda. Pero, este viernes, será el partido que las dos grandes amigas nunca hubiesen querido jugar.