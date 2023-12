Nick Kyrgios se harta del tenis

Nick Kyrgios ha asegurado que ya no quiere jugar tenis y que no puede caminar sin dolor. Eso es lo más relevante de lo que dijo en una extensa entrevista al podcast ‘On Purpose’ con Jay Shetty en la que repasó los momentos más duros de su vida y también cómo fueron sus inicios en el mundo del tenis.

El australiano casi puso fecha a su retirada con motivo de su reticencia a pasar por el quirófano, circunstancia que acercaría su despedida del tenis: "Si fuera por mí… realmente no quiero jugar más, para ser honesto. Pero tengo que hacerlo, casi. Tengo mucho más para dar. Estoy agotado. Estoy cansado. He tenido tres cirugías ahora. Solo tengo 28 años. Siempre quise poder tener una familia y no sentir dolor. Cuando me levanto, no puedo caminar sin sentir dolor... Incluso si ganara Wimbledon, la gente diría: 'Ahora hazlo de nuevo'. Esa es la carrera de ratas de la vida. ¿Cuánto es suficiente? Estoy muy contento con mi vida, tengo más que suficiente para disfrutar".

El tenista griego mostró su parte más humana y la desafección que le produce el alto ritmo de la competición y los sufrimientos que conlleva: "Solo quiero jugar uno o dos años más, estar en la cima y seguir mis propios pasos. Odiaría tener que operarme de nuevo. Creo que todavía tengo la capacidad de pasar uno o dos años sin ello", señaló.

Kyrgios aseguró que ve muy difícil volver a otra final de Grand Slam después de los problemas de lesiones: "Es difícil. Voy al gimnasio, estoy haciendo rehabilitación, pero no se trata de una pequeña cirugía. Se necesitan meses y meses de fuerza, de consistencia y de disciplina para volver a jugar tenis a ese alto nivel. No quiero volver al circuito y simplemente jugar decentemente. Estaba compitiendo por un Grand Slam, así que quiero volver a ese nivel".