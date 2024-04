Nadal apura hasta el final para intentar estar en Montecarlo

La incógnita sobre si Nadal estará en Montecarlo sigue en el aire. El próximo domingo se disputará el primer Masters 1000 de la temporada de tierra batida y, mientras algunos tenistas como Djokovic o Rune ya están en Mónaco poniéndose a prueba, el balear no ha decidido si disputará el torneo.

El balear se ausentó de la gira americana renunciando a los torneos de Miami e Indian Wells. La última ocasión que pudimos ver a Rafa vestido de corto fue en el partido exhibición de Netflix que disputó ante Carlos Alcaraz en Las Vegas. Las molestias que padeció en la espalda, podrían seguir presentes y pone en riesgo, ya no su participación en Monte Carlo, sino en las próximas seis semanas. En caso de que las molestias sigan presentes, el de Manacor podría perderse también el Open Barcelona y el Mutua Madrid Open.

Estar en Monte Carlo era clave para Nadal. Su gran objetivo siempre ha sido estar a punto para la gira de tierra. Así lo confirmo el propio Rafa hace unas semanas: "Yo haré lo posible para intentar comenzar la temporada de tierra que es mi objetivo, trabajo para eso y esforzándome con ese objetivo, pero de aquí a lo que pueda pasar ya no me atrevo a decir nada por qué últimamente se me hace difícil hacer predicciones, desgraciadamente", explicó.

Nadal se encuentra en la Rafa Nadal Academy

Según apunta 'RNE', el balear se encuentra actualmente entrenando en la Rafa Nadal Academy. La decisión no está tomada, pero el tenista apurará hasta el final para estar en buenas condiciones físicas y, de esta manera hacer un buen papel y no recaer de sus molestias. Pese a que su objetivo era estar al 100% para la gira de tierra, el español sí quiere estar listo para su torneo fetiche, Roland Garros.

Pese las dudas, Nadal sigue entre los jugadores inscritos en el torneo con ranking protegido. En caso de que Rafa decidiera disputar el torneo, sería su primera participación oficial desde el mes de enero, cuando jugó en Brisbane y en su tercer partido, perdió y cayó lesionado. Si finalmente viajara a Monte Carlo, debutaría entre el 7, el 8 y el 9 de abril.