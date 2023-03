¿Por qué no juega Djokovic en el Masters 1000 de Miami?

El serbio, al igual que en el reciente Masters 1000 de Indian Wells, causa baja al no estar vacunado contra la covid-19 Pese a que cada vez son menos las restricciones, en Estados Unidos se sigue exigiendo tener el pasaporte vacunal al día

La postura antivacunas de Novak Djokovic le sigue costando torneos. El tenista serbio, uno de los más grandes de la historia, optó en su momento por no vacunarse contra la covid-19 y desde entonces ha visto como su presencia en varios torneos ha sido impedida.

El caso más sonado fue el del Open de Australia de 2022, donde el de Belgrado fue retenido en el aeropuerto y finalmente deportado al no poder entrar en el país por no tener la vacuna. Novak fue férreo con su postura y se perdió, también, el US Open que coronó a Carlos Alcaraz.

Ya el pasado 'Nole' se quedó sin jugar en Indian Wells, Miami y Cincinnati, tres Masters 1000 sobre pista rápida. Este año, pese a que sí pudo estar en Australia, donde igualó a Rafa con 22 Grand Slams, no ha podido entrar en Estados Unidos.

De este modo, Djokovic ya fue baja en el Masters 1000 de Indian Wells que ha ganado Alcaraz y que de paso le ha devuelto a lo más alto del ranking, y también lo es en el de Miami. Las autoridades locales no han escuchado la petición de una exención que había pedido el tenista.