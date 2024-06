La hoja de ruta de Nadal antes de París

Rafa Nadal ya piensa en los Juegos. El manacorí se está ejercitando en su academia, después de caer en primera ronda de Roland Garros, y tiene una hoja de ruta para llegar a su máximo nivel a la cita olímpica. Un plan que pasa por Alemania e involucra a otro tenista.

La vuelta a la Phillipe Chatrier no se dará hasta finales de julio, cuando arranquen los Juegos, y Nadal no quiere estar tanto tiempo sin competir. Por eso mismo, teniendo en cuenta el calendario de la ATP y que la gira de hierba no finalizará hasta mediados del próximo mes, Hamburgo es la próxima cita.

La ciudad alemana acogerá el siguiente torneo de arcilla de la temporada, inmediatamente después de la celebración de Wimbledon. El ATP de Hamburgo, de categoría 500, se celebrará entre el 15 y el 21 de julio, momento ideal para coger ritmo antes de luchar por las medallas.

El plan es que Rafa no compita únicamente en el cuadro individual. Y es que el ex número uno del mundo intentará convencer a Carlos Alcaraz para jugar el dobles allí, aunque todo dependerá de cómo esté 'Charly' después de Wimbledon a nivel físico.

Alcaraz sí, Nadal no

A diferencia del murciano, Nadal no disputará Wimbledon. "Es difícil hacer la transición a la hierba teniendo los Juegos Olímpicos justo después. Tengo que analizar, pero no creo que sea lo más inteligente para mí después de todo lo que ha sufrido mi cuerpo", comentaba el español después del partido ante Zverev en París.

Por tanto, la idea de Rafa es la de disputar un único torneo antes de los Juegos Olímpicos, y hacerlo tanto en el cuadro individual como en el de dobles. Además de Hamburgo, durante la semana previa a los Juegos se celebra un torneo sobre arcilla en Umag, Croacia, aunque parece una opción demasiado cercana a París.