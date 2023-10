Federer, 'enamorado' de Alcaraz: "Es genial"

El extenista helvético recibió un homenaje en el Masters 1.000 de Shanghai y repasó la actualidad tenística "Tiene un gran juego y obviamente un futuro increíble por delante”, valoró sobre el joven murciano

Roger Federer, pese a estar ya retirado de las pistas, sigue siendo uno de los grandes iconos del tenis mundial y en los torneos no se olvidan de su legado. En Shanghai el suizo recibió un nuevo homenaje y además repasó algunos momentos de su carrera y habló de la actualidad del circuito para el podcast de la ATP.

Entre ellos, Federer opinó sobre Carlos Alcaraz. “Es genial. Con lo joven que es todo lo que ha logrado es fantástico. Y no sólo en tierra o sólo en pista dura. Además ganó Wimbledon contra Novak en la final, lo que no es ninguna broma. No necesitaba demostrar nada, pero es un súper asterisco en su currículum. Muy impresionante”, afirmó el suizo.

"Creo que Carlos lo ha hecho tan bien como pudo hasta ahora. Y va a perder algo de tiempo, como aquí en Shanghai, pero lo está haciendo fantástico. Tiene un gran juego y obviamente un futuro increíble por delante”, añadió.

Por otra parte, evitó comparar al joven tenista murciano con el 'Big Three' (Federer, Nadal y Djokovic) que ha dominado el tenis mundial en los últimos años. “Tal vez haya una combinación, pero es injusto decirlo así porque Carlos es Carlos, como Novak es Novak y Rafa es Rafa. No me gusta cuando hay demasiadas comparaciones. Me gusta cuando están solos”, explicó.

Sobre Rafa Nadal, afirmó que no lo echa de menos en el circuito. “Creo que estoy bastante feliz de no tener que hacerlo jugar. Estoy feliz de no tener que jugar en uno de esos difíciles partidos de una pista central contra uno de los grandes”, apuntó.

Al ser preguntado sobre si se parece al balear, lo tuvo claro. "No sé si somos tan distintos. Yo soy muy relajado dentro y fuera de la pista, mientras que él tiene una intensidad increíble. Era como un tigre en una jaula, anda por ahí y siempre hay cosas que hacer para él. Siempre se notaba que tenía un partido en la mente”, dijo.

El suizo desveló además sus rutinas una vez retirado de las pistas. “He tratado de ir al gimnasio cuatro veces por semana, y no puedo creer que lo esté haciendo”, explicó. “En casa instalé algunas máquinas que conseguí literalmente la semana después de la Laver Cup en Londres. Fue como si después de mi carrera, finalmente tuviera un gimnasio. Es un poco extraño tenerlo una vez que me jubilé, así que ahora tengo que usarlo. Entonces lo hago bien. Ya no juego mucho tenis, así que tengo que tener un poco más de cuidado con lo que como y esas cosas. Todavía me gustaría realizar algunas exhibiciones en el futuro. Por eso quiero mantenerme en forma”.