"Esperemos que Carlos Alcaraz venga a jugar en Doha"

En el mes de noviembre conocíamos la noticia de que el torneo Qatar ExxonMobil Open pasará de ser categoría 250 a 500 junto con el de Dallas y el de Múnich. Una noticia que en Doha acogieron con una gran alegría y emoción, pero a la vez conscientes del trabajo por delante que deberán afrontar.

Aprovechando que se está disputando esta semana, el director del torneo, el ex tenista marroquí Karim Alami, comentó a Sport lo satisfechos que están con el ascenso a Open 500.

"Estamos muy contentos por ser 500 a partir del próximo año y nos gustaría ser 1000 también, estamos abiertos a todo. La Federación de Qatar siempre hizo muchas inversiones para mejorar el nivel del torneo tanto a nivel de organización como para recibir a los mejores jugadores del mundo y todos los mejores jugadores pasaron por estas pistas en Doha", aseguró el 'jefe' del torneo.

Cambios para beneficiar a los jugadores

Alami explicó como transformará el torneo este ascenso de categoría: "Es un paso importantísimo. Vamos a hacer bastantes cambios sobre todo en la zona de jugadores como los servicios médicos, su zona de descanso, los restaurantes, las oficinas.... para que el jugador se sienta muy bien, se sienta cómodo y cuente con todas las infraestructuras necesarias para tener un torneo de este nivel", especificó para confesar que "creo que poco a poco vamos a lograr este objetivo".

De Nadal a Alcaraz

Este año estaba inscrito Rafa Nadal en el torneo, pero debido a sus problemas físicos se dio de baja a última hora. Jugadores de la talla de Djokovic o Federer también han pasado por este torneo en algún momento. Ser a partir de 2025 un Open 500 será un plus de atracción para los jugadores Top como Carlos Alcaraz: "Todos los años hablamos con todos los jugadores Top 20 del mundo, pero a veces no pueden venir por un problema de calendario, lesiones, descanso... nosotros siempre hablamos con los agentes de todos para que vengan a jugar el torneo de Doha, pero no podemos controlar eso. Nuestras puertas están siempre abiertas a todo el mundo".

Karim Alami recuerda que "Rafa Nadal, Novak Djokovic o Roger Federer vinieron y siempre estuvieron contentos, los tres ganaron el torneo en alguna ocasión. Tristemente este año Rafa no pudo venir, estamos tristes por ello porque tenemos una gran relación con él y su familia y su equipo". En cuanto a la llegada al torneo de los más jóvenes, el director lo tiene claro: "Carlitos es un personaje, un jugador que puede jugar increíblemente bien durante muchos años y esperemos que venga aquí. Nuestra puerta siempre estará abierta para él".

"Estamos preparados"

A nivel mediático supone un paso importante. Alami lo tiene claro: "Estamos preparados para todo. Sobre todo en las cosas positivas y lo haremos todo para tener a estas estrellas del tenis. Todo el mundo quiere que Alcaraz venga y toda esta onda de jugadores que tienen capacidades para estar entre los 10 primeros. Es la nueva generación que será el ejemplo para los jóvenes y creo que tenerles aquí es muy bueno para el tenis", sentenció.