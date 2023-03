Bagnis se cita con Alcaraz, Pella avanza, Murray cae y Swiatek se retira

Alberto Ramos perdió por 6-7 (4), 7-6 (2) y 6-3 contra Huesler La lesión de la polaca, número 1 del ranking de la WTA, también le impedirá participar en la Billie Jean Cup

El triunfo del argentino Facundo Bagnis, que será el primer rival del español Carlos Alcaraz, el de su compatriota Guido Pella sobre el peruano Juan Pablo Varillas, la derrota del británico Andy Murray y la retirada por lesión de la polaca Iga Swiatek marcaron este miércoles la jornada del torneo de Miami.

Facundo Bagnis, número 100 del ránking mundial, ganó por 6-3, 1-6 y 6-4 al brasileño Felipe Meligeni Alves (número 162) y será el primer rival de Alcaraz, número uno y vigente campeón. Se enfrentarán por segunda vez en su carrera, tras ganar en dos sets el primer duelo entre ambos, en los cuartos de final de Umag 2022. Alcaraz llega a Miami tras conquistar el cuarto Masters 1.000 de su carrera en Indian Wells, con una exhibición ante el ruso Daniil Medvedev que también le devolvió la primera posición en el ránking mundial. Para mantener el liderato en el ránking, Alcaraz, de 19 años, debe confirmarse como campeón en Miami. De no hacerlo, el serbio Novak Djokovic, ausente por su negativa a vacunarse contra el coronavirus, recuperará el cetro.

El tenis español perdió a Albert Ramos, que dispuso de su servicio con 5-4 a favor en el segundo set, pero fue remontado por el suizo Marc Andrea Huesler, que se impuso por 6-7 (4), 7-6 (2) y 6-3. Entre los demás encuentros del cuadro masculino, el argentino Pablo Chachín cayó contra el húngaro Marton Fucsovics, mientras que su compatriota Guido Pella se impuso al peruano Juan Pablo Varillas por 1-6, 6-2 y 6-3. El torneo también perdió al británico Andy Murray, que cayó 6-4 y 7-5 contra el serbio Dusan Lajovic.

En el circuito femenino, la sorpresa fue la retirada de Iga Swiatek, número uno de la clasificación de la WTA, que renunció por una lesión de costillas que también le impedirá participar en la Billie Jean Cup. "Sabéis que durante y después de Doha luchaba con una fuerte infección. Se me permitió competir, pero una fuerte tos me provocó una lesión en las costillas", escribió Swiatek. "Lamentablemente, sigo sintiéndome muy incómoda y con mucho dolor y no puedo competir. Necesito tomar una pausa y me tengo que retirar de Miami y de la Billie Jean Cup", agregó.

El partido más destacado vio el triunfo de la canadiense Bianca Andreescu por 6-3, 3-6 y 6-2 ante la británica Emma Raducanu, en un duelo entre dos campeonas del Abierto de Estados Unidos. La bielorrusa Aryna Sabalenka, reciente finalista en Indian Wells, conoció su rival, que será Shelby Rogers, ganadora frente a Sloane Stephens.