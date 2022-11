Badosa cae ante Dart, que deja a España contra las cuerdas

No hizo valer su superior ranking y tras caer por 6-3 y 6-4 España queda ahora en manos del dobles Gran Bretaña sigue viva y el equipo que gane disputará las semifinales contra Australia

Al igual que le sucedió previamente a Nuria Párrizas, Paula Badosa perdió contra Harriet Dart por 6-3 y 6-4, y dejó en el aire la clasificación para semifinales del Grupo C de la Copa Billie Jean King, en manos aún de España pero también de Gran Bretaña.

España afrontó la sesión tras ganar con autoridad a Kazajistán. Solo necesita ganar un partido ante el cuadro local para situarse en semifinales. Ya ha quemado dos cartuchos el conjunto de Anabel Medina, que buscará su objetivo en el choque de dobles, decisivo, ante el dueto británico que también puede conseguir la clasificación si lo gana.

Párrizas y Badosa estuvieron lejos de su nivel. Lastradas por sus numerosos errores y superadas por rivales aparentemente de un rango inferior que sacaron su mejor tenis ante su público. Párrizas se estrelló ante Heather Watson, que dio el primer punto a Gran Bretaña al ganar por 6-0 y 6-2.

Pero Badosa, ex número dos del mundo, no mejoró el panorama. No pudo con Harriet Dart, con la que perdió por 6-3 y 6-4 en hora y media. La jugadora local es la 98 del mundo. Badosa la decimotercera. La diferencia no existió en la pista.

España queda en manos del dobles inicialmente fijado para Cristina Bucsa junto a Rebeka Masarova, aunque Anabel Medina puede cambiar la alineación. Enfrente estarán las locales Alicia Barnett y Olivia Nicholls. El equipo que gane disputará las semifinales contra Australia.