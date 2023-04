Alcaraz, a tope para el Mutua Madrid Open: "Estoy con mucha confianza"

"No me confío por las bajas y es una pena no poder disfrutarles en vivo. Yo no me siento favorito", aseguró el murciano "Yo voy a los torneos a intentar ganarlos, pero no hacerlo no sería un fracaso", reconoció el de El Palmar

Carlos Alcaraz se muestra pletórico. Después de su triunfo en el Barcelona Open Banc Sabadell, el murciano se presenta como el máximo favorito en el Mutua Madrid Open 2023.

Alcaraz hizo un repaso a la actualidad un día antes de empezar sus entrenamientos en la Caja Mágica. En primer lugar, aseguró que se encuentra en buena forma: "Físicamente me encuentro bien, con muchas ganas de empezar aquí en Madrid. Con el nivel que he mostrado en Barcelona, llegó aquí con mucha confianza. Aquí no es fácil adaptarse por la altura, pero tenemos unos días antes de debutar. Tengo muchas ganas".

Pese a las importantes bajas, aseguró que no se siente favorito: "Cuando no están los mejores es un poquito más fácil pero, como siempre he dicho, todos los jugadores son muy buenos y tienen un nivel muy alto. Cada jugador pienso que puede ganar el título. No me confío por las bajas y es una pena no poder disfrutarles en vivo. Yo no me siento favorito, voy partido a partido y a ver quién me toca".

Aseguró que está controlando la presión que lleva encima: ""Yo no me lo tomo como presión, me lo tomo al revés, como motivación. A mí me gusta jugar delante de mucho público y más si es en España, con mi gente. Hacerlo bien es una motivación muy grande. Mi intención es disfrutar dentro de pista y también hacer disfrutar".

Y apostilló que no consideraría un fracaso no salir vencedor: "Yo voy a los torneos a intentar ganarlos, pero no hacerlo no sería un fracaso. Eso sería relacionado con el nivel de juego o de actitud, que es lo más importante. Si de actitud y de cabeza estoy bien, si pierdo no me lo tomaría como fracaso".