¡Alcaraz se retira del Masters 1000 de Monte Carlo!

Tras días de incertidumbre sobre su estado físico, Carlos Alcaraz se ha visto finalmente obligado a darse de baja del Masters 1000 de Monte Carlo. El tenista murciano tuvo que retirarse en los días previos a su debut por dolencias en su brazo derecho.

"He estado trabajando en Montecarlo y tratando de recuperarme hasta el último minuto de una lesión en el pronador redondo del brazo derecho, ¡pero no fue posible y no puedo jugar! Tenía muchas ganas de jugar... ¡Hasta el año que viene" ha explicado el propio tenista murciano en sus redes sociales.

Así pues, Carlitos se perderá por segundo año consecutivo la primera gran cita de la gira de tierra batida por lesión. Si no hay más complicaciones de las previstas, debería estar la próxima semana en el Barcelona Open, donde a diferencia de Monte Carlo, defiende los 500 puntos conseguidos tras alzarse con el título.

Tras Barcelona será el turno de Madrid y Roma, antes de la llegada del segundo Grand Slam de la temporada, Roland Garros. París es sin duda el gran objetivo de un Carlos Alcaraz que buscará coronarse por primera vez en la tierra francesa.