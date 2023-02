Alcaraz: “Tanto mi equipo como yo sabemos lo importante que es el tema psicológico y estar bien"

El murciano demuestra buenas sensaciones con su triunfo por 6-4 y 6-2 ante el serbio Dusan Lajovic

El tenista español Carlos Alcaraz (2) ponderó su sólido triunfo por 6-4 y 6-2 ante el serbio Dusan Lajovic (90) que le permitió acceder a la semifinal del Argentina Open, que se disputa en la arcilla del Buenos Aires Lawn Tennis Club.

“Me sentí bien y mucho mejor que el primer partido. Sabía que iba a ser un partido difícil porque es un duro rival y tuve que mantenerme en foco desde el comienzo para tratar de dominar el partido y no dejar a mi rival ser agresivo”, expresó el actual número dos del mundo en la conferencia de prensa luego de su victoria.

“Me sentí más confiado y en mejores condiciones físicas. Durante algunos pasajes del partido jugué bien y sabía qué tenía que hacer dentro de la pista. Mejoré con respecto a mi debut en el torneo de Buenos Aires. Hoy di un paso hacia mi mejor nivel que lo iré alcanzando con la posibilidad de jugar partidos y mantenerme en la competencia”, se explayó el murciano de 19 años.

“Yo era un jugador cuando era pequeño que se frustraba muchísimo, pero en mi carrera profesional he roto muy pocas y te diría ninguna raqueta. Quizás sí lo hice cuando era chico pero me di cuenta que con eso no llegas a ningún lado porque al final debes controlarte. Porque yo siempre dije que primero juegas contra ti mismo y luego contra el rival y si no te controlas nunca vas a poder ganar”, aclaró con respecto a la rotura de raquetas en el circuito.

Al ser consultado sobre la relevancia que le da a la psicología en el tenis, Carlos Alcaraz enfatizó: “Tanto mi equipo como yo sabemos lo importante que es el tema psicológico y estar bien. En un partido van a aparecer momentos duros y adversidades, por lo que tenéis que estar listo para sobreponerte y llegar a tu mejor nivel. Tengo claro que yo disfruto jugando al tenis y por eso me encanta salir a pista. Gracias al sonreír y pasarla bien logro mi mejor juego”

“Es importante tener un grupo que te apoya y acompaña porque te equivocas menos y no te pilla de sorpresa todo este mundo. Porque algunos de ellos han pasado por el lugar donde estoy pasando y te pueden aconsejar mejor que otra persona. Al final aprender de las experiencias es lo más importante. Tener a Juan Carlos (Ferrero), a (Antonio) Cascales y a Albert (Molina) que han seguido la carrera de muchos tenistas te ayuda a no cometer los errores que ellos cometieron y seguir adelante más rápido y mejor”, añadió al ponderar el equipo que lo rodea.

“Los tenistas cada semana y cada día viven situaciones distintas. Entonces un tenista debe acostumbrarse en poco tiempo a las circunstancias que van saliendo. Eso diferencia a los muy buenos de los demás: sobreponerse ante las adversidades es un plus. Venir de un clima con mucho calor y mucha humedad (del miércoles) a uno muy frío con viento (de este viernes) supone una adaptación lo mejor posible y es lo que he hecho”, aclaró luego de disputar su encuentro ante Lajovic con una temperatura cercana a los 10 grados y luego de sortear un debut en el torneo el miércoles frente al serbio Laslo Djere con más de 35.

“Yo soy una persona muy cercana y sé diferenciar la competición con lo que es fuera de pista. Tengo muy buenos amigos con los que he compartido junior y llevaba tiempo sin verlos y reencontrarse con ellos, te alegra. Yo intento llevarme muy bien con mucha gente con la que voy a compartir prácticamente todo el año y llevarse mal con ellos no sirve de mucho. Intento ser amigable y cercano”, concluyó.