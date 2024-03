¿Cómo afecta la derrota de Djokovic en la lucha por ser el nº1?

La sorprendente derrota de Djokovic en tercera ronda de Indian Wells ante Luca Nardi ha trastocado las aspiraciones del serbio en el torneo, pero no peligra su lucha por mantenerse en el n.º 1 del ranking ATP.

Este lunes Luca Nardi dio la gran sorpresa en el mundo del tenis. Batió a Novak Djokovic por 6-4, 2-6 y 6-4, en un encuentro en el que Nole no encontró su juego cometiendo muchos errores no forzados. El serbio fue muy autocrítico con su rendimiento en el partido: "Me ha sorprendido mi nivel. Ha sido muy muy malo y... Ya está. No hay más", admitió el serbio.

Djokovic no jugó la pasada edición de Indian Wells por negarse a vacunarse contra el coronavirus, por lo que el serbio no defiende puntos. Por lo tanto, pese a la temprana eliminación, Djokovic no ha perdido puntos aunque no ha sumado una gran cantidad. El serbio finaliza el torneo siendo el n.º 1 con 9725 puntos.

Todo lo contrario es la situación de Carlos Alcaraz. El murciano, tras ganar la pasada edición, defiende 1000 y deberá ganar el torneo para no perder puntos. En caso de que lograra la reconquista de Indian Wells, Alcaraz se situaría con 8805 puntos. Ni ganando el torneo y tras la temprana eliminación de Djokovic, Alcaraz podrá desbancar a Nole como n.º 1 del ranking ATP.

Sigue en juego la segunda plaza

De hecho, el principal objetivo de Alcaraz en su defensa de puntos, no es desbancar a Djokovic, sino alejarse de un Sinner que podría convertirse n.º 2. El italiano arranca la semana con 8270 puntos ATP, muy cerca de los 8805 de Alcaraz. La ventaja del italiano frente al español es que únicamente defiende cuartos de final, mientras que Alcaraz defiende 1000 puntos.

Por lo tanto, en caso de que Sinner caiga en cuartos, Alcaraz deberá estar en semifinales para mantenerse en la segunda plaza. Y en caso de que se encuentren los dos en las semifinales, Alcaraz deberá batirlo para seguir siendo n.º 2 del mundo.

La derrota de Djokovic no afectará en quién será el mejor jugador del mundo mientras que, Alcaraz, deberá intentar llegar lo más lejos posible en el torneo para defender el máximo número de puntos y alejarse de un Jannik Sinner que acecha la segunda plaza.