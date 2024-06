Un soltero rompe a llorar en 'First Dates': "No estoy preparado para..."

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

Esta noche 'First Dates' ha juntado a cenar a Tony, un soltero que parece que se encuentra anclado en el pasado y que antepone el corazón ante cualquier cosa. "Estuve en pareja 9 años. Fue algo muy bonito porque nos conocimos cuando yo tenía 20 y ella 17 años. Cada uno tiró por caminos diferentes y luego, 20 años después, nos juntamos. En el momento de la convivencia, nos dimos cuenta de que no éramos compatibles", ha comentado.

Su cita es Manoli, una persona "intensa, servicial, cariñosa y mimosa". La soltera, de 44 años, aseguró que le encanta "escuchar, ayudar y aconsejar" desde su propia experiencia. Manoli llegó nerviosa al restaurante, pero al ver a Tony se fue tranquilizando porque encajaba "con su prototipo de chico".

La pareja ha comenzado la cita de la mejor de las maneras y es que al hablar de sus gustos ambos coincidían en muchos aspectos. Tony quedó gratamente sorprendido por su cita: "Es una persona que quiere aprender, que se supera y que puede conseguir lo que ella quiera". De hecho, no tuvo problema en decírselo a la cara: "Desprendes bondad".

El soltero reconoció que en estos momentos estaba pasando página en su vida; algo que le había costado muchísimo hacer. "Relación seria, he tenido una, con Sonia, que es la madre de mi hija. Realmente, han pasado dos años y pico desde que nos separamos, pero luego incluso hemos estado dos años viviendo bajo el mismo techo. Separación física han sido menos de seis meses", reconoció el soltero.

En privado, Tony reconoció que no estaba realmente preparado para buscar un nuevo amor: "Pensaba que estaba en un punto de mi vida en el que podía tirar para adelante, pero hace apenas 2 o 3 días que me enteré por boca de mi expareja que se había casado con su actual pareja. Eso me ha hecho darme cuenta de que no estoy preparado para dar el salto hacia otra persona".

Con los ojos vidriosos, el soltero no tuvo más remedio que sincerarse ante las cámaras: "Yo creo que sigo enamorado de mi ex y puede que no sea un enamoramiento de esos del principio". En ese momento, el soltero fue incapaz de seguir. "Yo creo que la voy a querer toda la vida, pero ella ha pasado página y yo no la he pasado. No tiene solución. No puede ser".

Al terminar la cita la soltera quería seguir conociendo a Tony pero él ha decidido reconocer que no había pasado página con su ex por lo que decidió no seguir conociendo a Manoli.