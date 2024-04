Este soltero de 'First Dates' no puede aguantarse su fogosidad: "Me gustaría hacerlo en el baño"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa de hoy ha juntado a Christian y Roxana, dos solteros que residen en Madrid. Christian tiene 30 años y nació en Cuba, se describe como una persona "muy fogosa" y con unos gustos sexuales muy peculiares. Por su parte, Roxana tiene 25 años y reconoce "no haber conocido el amor".

La cita no comenzaba muy bien ya que el soltero quiso que Roxana adivinara su edad, cuando esta contestó que pensaba que tenía 32 años, Christian no se lo tomó muy bien: "Ya vamos mal, ya empezamos mal". "Siempre me dicen que aparento menos", le decía a su cita.

En un momento dado de la velada, la pareja se sinceraba sobre sus intereses sexuales. La soltera confesaba que una de sus fantasías sexuales era tener relaciones en un avión. ''A mí me gustaría en el baño de First Dates'', bromeaba el soltero. ''Sí que te gustaría'', replicaba ella que a su vez aseguraba que Christian era una persona con las ideas claras.

A la hora de la decisión final, Roxana confesó que sí que le gustaría seguir conociendo a su cita: "Me has parecido muy extrovertido y necesito saber más cosas de ti para saber si de verdad cuajas conmigo o no".

Christian por su parte decidía no seguir conociendo a Roxana: "No quiero que te lo tomes a mal, pero creo que estamos en momentos diferentes y busco una persona más afín a mí en cuanto a conexión", decía el cubano.