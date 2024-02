Una soltera de 'First dates' sentencia su cita: "No estoy para enseñar"

'First dates' celebra su día de San Valentín por todo lo alto con nuevos solteros a los que unir en el día más importante del año en el amor. El programa da el salto a Telecinco con la visita de Enrique, un soltero de 23 años que se define como "un señor en un cuerpo de un joven" conocido como "el barroco" por su gran abanico de aficiones.

El joven traía un regalo muy especial a su posible futura pareja: un corazón de 'First dates' impreso en 3D junto a una carta. "Alguna vez he hecho alguna tarjeta que he entregado en el bus a alguna chica porque lo he sentido", aseguraba.

El dating show le presentó a Paola, una joven de 21 años que se quedó muy sorprendida al ver el detalle que su misteriosa cita le había hecho. "La carta me parece como excesiva, así como enamoradizo. Así, de primeras, no me llama la atención eso", confesaba la soltera.

La cita no terminó de cuajar por sus contradictorias aficiones y, principalmente, cuando Paola descubrió que Enrique no había mantenido ningún tipo de relación sexual. "Me he quedado un poco flipando. Sí que es verdad que yo no estoy buscando eso, no quiero enseñar a nadie tampoco", dando casi por terminada la velada: "Es que le veo totalmente en la 'friendzone'".

Por si eso fuera poco, Enrique quiso demostrar sus dotes tocando la canción de 'La bella y la bestia' a flauta travesera: "¡Cómo salgo de aquí! Muy bonito, pero no me apetece escuchar la canción de 'La bella y la bestia' porque me parece que voy a llorar aquí, en vez de alegrarme", afirmaba entre risas la joven.

La decisión final hizo que ambos solteros rechazasen tener un segundo encuentro justificando la falta de química entre ambos el día de San Valentín.