La respuesta de Paz Padilla a las críticas por viajar en avión privado

"¿Y si me lo quisiera comprar?", bromea la humorista en su perfil de Instagram

Paz Padilla no deja de encadenar polémicas a pesar de su vuelta a Mediaset. La cómica andaluza es una vez más objeto de muchas críticas en redes sociales al compartir varias imágenes en las que se le veía viajando en un avión privado, algo bastante habitual en celebridades como Georgina Rodríguez, pero no tanto en un perfil como el de la humorista.

Evidentemente, este gesto tan poco agradable con el medioambiente provocó una incensante lluvia de críticas en contra de Paz Padilla, sobre todo porque ella ha compartido en ocasiones su pasión por los huertos económicos y por la solidaridad con los pueblos.

Ahora, aprovechando que el tema se ha calmado, Paz Padilla ha hablado acerca de ese polémico viaje en avión privado en su perfil de Instagram: "también hay que criticar y juzgar que te va bien en la vida. Hay que alegrarse cuando al resto le va mal y cuando te va bien hay que machacarle. ¿Alguien me lo puede explicar? De todos modos, pienso que te critiquen… Un alma sincera nunca te criticaría y que detrás de un crítico siempre hay un alma envidiosa".

Lejos de asumir su parte de culpa, sigue reflexionando acerca de la envidia: "la envidia no es estar centrado en la felicidad. Me ha invitado un amigo, yo no podría permitirme pagar eso. La gente me ha criticado porque pensaban que me había gastado dinero en un avión". Pese a todo, da las gracias a sus seguidores por querer vivir experiencias como esa junto a ella.