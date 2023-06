¿Privilegio? Lo que ha hecho Supervivientes 2023 tras la expulsión de Alma Bollo

Alma Bollo ha podido llamar a su madre, Raquel Bollo, tras ser expulsada

Supervivientes siempre ha sido un formato que ha tratado a algunos concursantes de forma desigual. Sobre todo, ha 'favorecido' a aquellos que forman parte de la factoría Mediaset, con visitas inesperadas o llamadas a familiares.

Esto es lo que ha ocurrido en la gala de ayer jueves 8 de junio de 2023 con Alma Bollo, última expulsada del programa. Tras perder su batalla con Jonan, la hija de Raquel Bollo ha tenido un 'privilegio' que otros compañeros antes que ella no tuvieron.

Tan solo minutos después de ser expulsada, Alma Bollo ha podido hablar con su madre Raquel Bollo por teléfono. Este detalle no ha pasado desapercibido por la audiencia, porque en pocos casos los concursantes tienen el 'privilegio' de contactar con un familiar después de la expulsión.

Además, en un giro dramático de los acontecimientos, Alma Bollo seguirá en el programa de forma temporal, pero no como concursante. Tal y cómo ha confirmado la organización, la joven visitará a sus compañeros el próximo sábado por una fiesta que celebra los 100 días que llevan todos en la isla. Como Alma Bollo no habrá cogido aún el vuelo de regreso a España, aprovechará para vivir esta experiencia aunque ya no tenga opciones de llegar a la final.