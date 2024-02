Pablo Motos se va a Estados Unidos: 'El Hormiguero' se emitirá en América

'El Hormiguero' es un talk show televisivo muy famoso tanto a nivel nacional como internacional. Su primera emisión fue en 2006, y desde entonces sigue siendo uno de los líderes en la parrilla de televisión. Se puede disfrutar de él de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

El programa está dirigido y presentado por Pablo Motos, acompañado de Trancas y Barrancas, dos muñecos hormiga a las que dan vida Juan Ibáñez y Damián Mollá. No solamente eso, y es que además de los invitados de lujo que recibe cada día (actores, cantantes, políticos...), también hay espacio para colaboradores como 'El Monaguillo', Jorge Marrón o Tamara Falcó, entre otros.

En el formato de este lunes, el presentador le recriminó a Jorge Salvador que se fuese durante una semana a Miami para recoger el premio Rose d'Or Latino a mejor programa de variedades: "Esos premios se dan allí a la vez que hay un mercado internacional donde se venden y se compran programas", explicó el director.

Salvador explicó que el programa se emitirá en Ámerica: "Hemos vendido 200 programas de 'El Hormiguero' para que se emitan en Estados Unidos. Ya está cerrado. No es que vayamos a hacer el programa allí con otro presentador, vas a salir tú allí".

El director del formato ha explicado que una cadena estadounidense que se emite en español estaba interesada en comprar el formato y le vendieron ese número de programas: "En mitad de las conversaciones, nos comentaron que sí habría la posibilidad, a través de inteligencia artificial, traducir el programa en español neutro que se utiliza en las televisiones americanas. Es una mezcla de colombiano, mexicano, argentino... es el idioma de las películas de Disney".

El Hormiguero en otros idiomas usando la IA de @rask_ai #CoqueMallaEH pic.twitter.com/CjcULCmKLr — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 12, 2024

Tras la propuesta, Jorge Salvador la rechazó, pero más tarde decidió aceptar: "Me indignó. Les dije que eso no era posible, y aun así aceptaron el trato y vendimos los 200 programas (...) Me fui al hotel y pensé que con la IA podía cambiar el idioma y el tono de Pablo, me pareció interesantísimo. Llamé a una empresa de inteligencia artificial para que lo hicieran".