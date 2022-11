Nuria confiesa en First Dates cuantos amantes ha tenido en un solo día

Nuria y Andy han tenido una cita maravillosa y llena de anécdotas dentro de First Dates Ella ha contado todos los amantes que tuvo en su etapa de soltera

La cita entre Nuria y Miki ha sido un diez dentro de First Dates. Ella era una soltera que tenía muy claro lo que buscaba en un chico. Se considera una mujer reivindicativa y feminista, además ha contado que no podría estar con alguien machista, con un militar, policía o alguien que apoyara el maltrato animal. No obstante, ha tenido suerte y su cita ha sido con un joven médico de 28 años que se dedica a la radiología. Algo que a ella le ha parecido sexy.

Según se han sentado en la mesa, después de presentarse en la barra del restaurante y ser recibidos por Carlos Sobera, los dos se han conocido mejor. Miki ha contado que ha tenido dos noviazgos largos, uno de cuatro años y otro de cinco, por lo que ahora estaría dispuesto a tener una relación abierta. Le gustaría probar otras maneras de relacionarse con sus parejas.

Nuria por su parte ha contado como después de dejar a su novio, tras once años de noviazgo, se liberó de todo y quedaba con un montón de chicos. A veces tres al día, tantos que tenía que hacerse una agenda para recordar con quien había quedado. Le gustaba la idea de la relación abierta, pero dice que era celosa y que no podría llevarlo a cabo.