María Patiño advierte sobre la realidad de Íñigo Onieva: "Todo en él es oscuro"

La presentadora de 'Socialité' ha cargado contra el empresario por su actitud hacia los medios y su pasotismo ante el robo de algunas de las joyas que iban a llevar invitados de su boda

María Patiño ha criticado durante a Íñigo Onieva por la actitud que el empresario ha adoptado en los últimos días de cara a los medios y por su pasotismo ante el robo de algunas de las joyas robadas que iban a llevar algunos invitados de su boda.

"La que está cabreada soy yo, con Íñigo Onivea, por esa falta de consideración. A mí no me roban como le roban a los demás, me da igual. Ese es Íñigo Onieva, cada vez más oscuro. Ya me voy a desahogar y bien", ha empezado diciendo la presentadora visiblemente molesta.

"Mi sorpresa es que, cuando Íñigo Onieva habla con la prensa el día de ayer, como no se lo roban a su chica, le da igual y se desvincula, cuando son joyas de muestrario que iban para invitados de la boda. Esa falta de solidaridad me parece nefasta", ha criticado en referencia al pasotismo del empresario ante tan desafortunado hecho.

Además, también le ha criticado por sus malas actitudes con la prensa en general y sus reporteros en particular: "Hay algo muy sencillo en esta vida: te pagas tu boda, no sales en la portada de una revista, la vives en la más estricta intimidad y ya verás como nadie te persigue. Aquí queremos teta y sopa en la boca".

Además el futuro marido de Tamara Falcó ha tachado a los periodistas de psicóptas: "Una cosa: ¿De verdad me estáis siguiendo mientras estoy corriendo? No hay nada. ¿Puedo ir a correr? Dejadme tranquilo, por favor. Quedaos ahí, bastante coñazo es teneros en la puerta de mi casa entrando y saliendo. Cuando vuelva de correr, os quedáis ahí, no me sigáis como psicópatas".

Esta declaración ha sido suficiente para que María le recriminase de nuevo su actitud: "Respecto al tema de los psicópatas, le quiero decir solamente una cosa a Íñigo Onieva: todo en él es oscuro", ha puntualizado. "Este chico muestra una ambigüedad respecto a su vida laboral y sentimental, que realmente no entiendo. Y eso no sé si forma parte de un psicópata o no, lo que sí sé es que forma parte de una persona que no es sincera".