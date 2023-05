Manuel Cortés y Alma Bollo entre lágrimas en 'Supervivientes 2023' por este motivo

Manuel Cortés se ha visto obligado a abandonar la isla por consejo de la atención médica El artista se despidió de todos, incluida su hermana, Alma Bollo, que sigue participando en la recta final del concurso

El último participante en abandonar 'Supervivientes 2023' ha sido Manuel Cortés. El concurso se encuentra en la etapa final y desgraciadamente se ha visto obligado a abandonar la isla por consejo de la atención médica. Los médicos estuvieron evaluando su situación a través de nuevas pruebas y los resultados han determinado su regreso a España.

Un revés con el que se ha visto al hijo de Raquel Bollo visiblemente afectado y entre lágrimas. Su hermana, Alma Bollo, tampoco ha podido evitar emocionarse y ha llorado junto a él. Después de que le comunicaran la noticia, Manuel Cortés tuvo que decir adiós a sus compañeros. El artista se despidió de todos, incluida su hermana, Alma Bollo, que sigue participando en la recta final del concurso.

Los hijos de Raquel Bollo han demostrado tener una buena relación durante toda la aventura y ambos estaban muy contentos por haber vivido la experiencia. Tal y como decía Manuel en su despedida: "No solo por mí, esto es muy fácil. Si tú ganas, gano yo. Estás en una racha increíble, estás haciéndolo genial, tú puedes con el cofre más que yo ahora mismo. Con eso te quiero decir que sabes que soy muy enigmático y sabes lo que te quiero decir. No se te vaya a pasar ni por la cabeza. Son doce días. Coge mi caña, que con mi caña vas a pescar un montón. Ni se te vaya a ocurrir".

Además, el cantante quiso pedir a sus compañeros que cuiden de su hermana y que no se le ocurra abandonar: "Por favor, Jonan y Adara. Lo siento por decirlo delante de todos los compañeros pero no sé si ganarás o no, pero eres una clara finalista. Debes seguir haciéndolo como hasta ahora".