Luitingo rompe en directo con Pilar en el debate de 'GH VIP': "Me encanta estar con Jessica"

El cantante volvió a verse las caras con Pilar Llori, decepcionada desde hace días por el giro de guion que ha experimentado la relación que iniciaron dentro de la casa

Luitingo, uno de los concursantes menos queridos por la audiencia de 'GH VIP', se convirtió anoche en el principal protagonista del debate presentado por Ion Aramendi. Tras salir expulsado el pasado jueves con un 67% de los votos, el cantante volvió a verse las caras con Pilar Llori, decepcionada desde hace días por el drástico giro de guion que ha experimentado la relación que iniciaron dentro de la casa.

Recibido sin aplausos y con un silencio sepulcral en plató, Luitingo reveló que no tiene intención de seguir conociendo a Pilar: "Quiero llevarme con ella de categoría y que le vaya genial. Si me tengo que ir con ella de fiesta me voy, pero no tengo el sentimiento para llegar a tener una relación con ella".

Para zanjar cualquier tipo de duda, el presentador quiso profundizar en sus palabras: "Entiendo que las expectativas que podías tener de tener una relación más allá de la amistad con ella se han acabado". "Por mi parte sí", confirmó Luitingo antes de que Pilar, sentada a su lado, se mostrara en esa misma línea: "Por mi parte también, obviamente".

No obstante, la joven confesó que no se esperaba este desenlace: "La que ha ido de verdad he sido yo. Ha jugado conmigo y no me lo esperaba, estoy en shock". Lo más llamativo del asunto fue que Luitingo reveló en ese mismo instante el motivo de su repentino cambio de idea. "Me encanta estar con Jessica", soltó ante la sorpresa de todos los colaboradores presentes en el debate.

Una confesión que confirmó las sospechas que ya había manifestado Pilar desde su salida de Guadalix de la Sierra: "Al final no estaba tan loca, ¿no? Ni era una celosa ni nada de eso. Al final se ha retratado él solito. Tres mujeres en menos de un mes y medio".

Más adelante, a través del tuit de un espectador, el programa reveló a los habitantes de la casa que Pilar y Luitingo ya no están juntos, algo que pilló por sorpresa a todos ellos. Jessica, completamente descolocada, prefirió no mojarse en este tema: "Como hay tantas conjeturas, solo quiero confirmar que somos amigos".

"Nos hemos cogido mucho cariño y es una amistad muy especial porque hemos estado conviviendo aquí 24 horas durante un mes y medio, pero simplemente somos amigos. Para la tranquilidad de Pilar, que Luis haya dormido entre Marta y yo ha sido por darle un apoyo esa semana", aseguró Jessica.