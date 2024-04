Le pregunta a su cita en 'First Dates' si tiene algún problema con sus rasgos chinos y la respuesta la deja a cuadros: "Como sushi no tengo problema"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Yolanda que "se considera bastante moderna" además le ha contado a Sobera que tiene "la mentalidad bastante abierta" así que quiere a alguien que le acompañe en su estilo de vida.

Lin es una mezcla de culturas, es española pero sus rasgos son chinos, ha venido al programa a encontrar el amor. A cenar con ella ha llegado Ibán y nada más verla ha sonreído: "La chica es espectacular es muy guapa".

Pero a ella no le ha pasado lo mismo: "Es todo lo contrario a mi prototipo, es bajito, es pequeñito..." ha dicho ante las cámaras. Por otra parte, Ibán estaba fascinado con la su cita: "Nunca te imaginas que es china, a ver que es española pero con rasgos exóticos" seguía diciendo.

El tema de la nacionalidad les ha ocupado gran parte de la cita porque después de todo lo que se había dicho detrás de las cámaras Lyn le ha preguntado: "Soy china, ¿te verías con una persona como yo?" y lo mejor ha sido la respuesta de Ibán: "No tengo problema con tus rasgos exóticos, como sushi puedes estar tranquila".

A Lyn se le ha quedado cara de póker con la respuesta y le ha puntualizado: "el sushi es comida japonesa". Después de aclarar todas las duas sobre la nacionalidad los solteros han seguido conociéndose pero no surgía la química entre los dos.

El único punto en común que han encontrado es que les gustan los animales y ambos tienen perros. Ibán le ha contado que tiene 33 años y sus parejas "han sido siempre más jóvenes", para él es importante porque "es un poco infantil".

Algo que a Lyn no le ha gustado nada porque quiere a alguien maduro, tampoco ha mejorado la conversación cuando Ibán le ha hablado de hijos en la primera cita y Lyn le ha recordado que tiene 25 años y todavía no tiene claro que quiere en su vida.

En el momento de la decisión, ella ha dejado claro que no quería una segunda cita con Ibán y el soltero ha coincidido con su decisión: no están hechos el uno para el otro.