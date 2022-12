Kira Miró y la experiencia el rodaje de su última película: "tuve que ir al hospital"

El Hormiguero ha recibido a Kira Miró y Julián López para promocionar la película Todos lo hacen La actriz se quemó la boca y tuvo que acudir a un centro hospitalario

El próximo 28 de diciembre se estrena en cines Todos lo hacen, una película dirigida por Martín Cuervo y protagonizada por Salva Reina, Kira Miró, Carlos Santos y Julián López, entre otros. Dos de estos intérpretes, Kira Miró y Julián López, acudieron al plató de El Hormiguero para presentar un proyecto descrito como una comedia a medio camino entre el humor negro y el thriller, y fue ella la que acaparó todo el protagonismo al contar qué le ocurrió en el rodaje de su última película.

Kira Miró es una habitual de El Hormiguero: esta era su décima visita, y claro, se siente como en casa. Pablo Motos le recordó cuando la actriz se enfrentó a su miedo a las alturas en directo, y ella fue muy sincera: "sigo teniendo fobia y no lo he vencido". Pero lo más interesante llegó cuando el presentador preguntó a los invitados por el filme Todos lo hacen porque Miró contó una anécdota dolorosa y que no pasó desapercibida en redes:

"En una escena me tenía que lavar los dientes. Repetimos varias veces y estuve durante una hora con el cepillo hasta que noté que me quemaba la boca", aseguró la intérprete. El resumen es que "me abrasé la boca", por lo que tuvo que ir al hospital. Por fortuna, "la boca cicatriza muy rápido" y todo quedó en un susto.