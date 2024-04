Coto Matamoros destapa el secreto mejor guardado de Xavier Sardá y Crónicas Marcianas

Coto Matamoros y Kiko Matamoros fueron dos de los rostros televisivos cuyo ascenso a la fama comenzó con Crónicas marcianas, el polémico programa de Telecinco emitido en pleno late night en el que compartían pantalla con colaboradores como Karmele Marchante, Boris Izaguirre, Aída Nízar o Antonio David Flores.

Ahora es Coto Matamoros el que ha hablado con el podcast 'El nicho' y ha revelado uno de los secretos mejor guardados de su presentador, Xavier Sardá.

Xavier Sardá era el que controlaba lo que ocurría en Crónicas Marcianas

20 años después de su estreno en televisión, es Coto Matamoros el que habla de Crónicas Marcianas y del papel que en realidad ostentaba Xavier Sardá en el programa: los enfrentamientos entre colaboradores e invitados estaban orquestados por el presentador, quien les animaba a subir el tono para conseguir aún más audiencia. Sin embargo, para la audiencia, Xavier Sardá se hacía el sorprendido: "es un fenómeno".

"Como yo entraba en todo ese juego y se lo seguía, pues me tenía un aprecio extraordinario", asegura el polémico hermano de Kiko Matamoros.

Eso sí, para sus compañeros no utiliza buenas palabras: "cualquier tonto de los que había allí hubiera dicho: ‘¡Si me has dicho tú que le llame así!' (...) Eran tan tontos que los reunía cuatro horas antes y les repartía un papel". Una entrevista de lo más interesante en la que no duda llamar a los que eran sus compañeros de trabajo 'tontos'.