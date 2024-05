Kiko Matamoros carga contra la productora de 'Supervivientes': "No sé cómo se les ocurrió tirar de Ángel Cristo"

La última emisión de 'Supervivientes 2024' y su 'Tierra de nadie' estuvo marcada por la expulsión de Ángel Cristo Jr. El concursante fue expulsado por la organización tras saltarse el perímetro de seguridad del programa y estar tres horas desaparecido.

Durante la gala, conectaron en directo con el superviviente, que habló sin pelos en la lengua y puso en evidencia a la productora.

El hijo de Ángel Cristo acusó a la organización de ocultar la agresión que sufrió por parte de Arantxa del Sol. Además, se despidió con un desagradable discurso machista, entre imágenes de su discusión con Aurah Ruiz y Blanca Manchón. La polémica, como no podía ser de otra manera, fue tratada en 'Ni que fuéramos'.

"Tengo la sensación que en el pasado a nosotros nos pasó factura y se pensó que una vez nosotros nos fuéramos, no se iban a dar este tipo de situaciones", comenzaba diciendo María Patiño. "Me dado cuenta de que Ángel es especialista en hacerse la víctima (...). Pero también es verdad que me ha sorprendido que no fueran conscientes nadie de lo que implicaba tener a alguien en el concurso como Ángel Cristo", añadía la presentadora.

Kiko Matamoros, también se ha mostrado crítico con esta decisión: "Evidentemente, la personalidad de Ángel Cristo da para cosas que no son negociables y, por tanto, en ese presupuesto no sé cómo se les ha ocurrido tirar de Ángel Cristo", explicaba el colaborador en referencia a la productora.