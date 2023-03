Jorge Fernández revela su mayor superstición

Rascarse la nariz, una gran superstición para la abuela de Jorge "Me rascaba la nariz y me decía que eso era por peleas"

Una superstición no deja de ser una creencia que no tiene fundamento racional y que suele consistir en atribuir carácter mágico o sobrenatural a determinados sucesos; e incluso en pensar que determinados hechos proporcionan buena o mala suerte.

Lo sorprendente es que hay personas que se mueven casi siempre en base a sus supersticiones. Un ejemplo muy claro la abuela de Jorge Fernández, persona que salió a relucir en uno de los últimos paneles de 'La ruleta de la suerte'.

La superstición de la abuela de Jorge Fernández

Bea ponía en duda las supersticiones más habituales, como ver un gato negro, que puede significar mala suerte. En este sentido, aseguró: "a mí ahora me pica la nariz, pero no me quiero pelear".

Jorge Fernández, siguiendo con el tema, confirmó lo que os he explicado: las supersticiones son muy habituales en la cultura popular, y su abuela le decía "eso es por peleas" cada vez que se rascaba la nariz.

De esta forma, el presentador de 'La ruleta de la suerte' se acuerda siempre de esta superstición. Y tú, ¿crees en supersticiones? ¿O te ocurre como a mí y no consideras que estas creencias populares sean tan importantes?