Jorge Fernández: "En 16 años no nos ha pasado nunca, y en menos de medio año nos ha pasado tres veces"

El programa se emite todos los días a las 13:50 horas en Antena 3 Una concursante acusa al programa de que la ruleta está trucada

'La Ruleta de la Suerte' es un concurso de televisión español que se emite en Antena 3. Llegó a la cadena en 2006 de la mano del presentador Jorge Fernández, y que aún sigue al mando. Como segunda presentadora encontramos a Laura Moure, que lleva desde 2015.

Se emite todos los días de la semana de 13:50 a 15 horas. Además, los que tienen el AtresPlayer Premium, podrán adelantarse a la emisión de los cinco próximos programas.

En el programa de este pasado martes, se presentaron tres participantes: Marta, Juan Carlos y María. En un momento del concurso, la última lanzó la ruleta y todo apuntaba a que acabaría en el gajo de 1.000 euros, pero no fue así, y es que dio marcha atrás y acabó en "quiebra".

¿Cómo se ha movido? ¡Pero que mala suerte, si estaba en 1.000! ¡Esto está trucado!, exclamó María. Jorge Fernández contestó que últimamente les está pasando: "Nos pasó el otro día y hace unos meses también. En 16 años no nos ha pasado nunca y en menos de medio año nos ha pasado tres veces ya".

La concursante seguía sin dar crédito, y no paraba de preguntarse: ¿Pero cómo ha sido esto?. El presentador quiso remarcar que él no tiene nada que ver con esto, y se quiso defender: "No soy yo. De hecho, quiero que caigáis en la de 1.000. Me acusan de que tengo algún instrumento para que volváis atrás, y no es así".

Jorge Fernández dio una explicación, y comentó que en otros gajos, al ser más grandes, es menos significativo, pero como este abarca tres "palitos", se ve claramente.