La bronca de Jorge Fernández a un concursante tras romper las normas en 'La Ruleta de la Suerte'

La ruleta de la suerte es el concurso de los mediodías de Antena3 Jorge Fernández lleva presentando el programa desde 2006

Los mediodías de Antena 3 son protagonistas con 'La ruleta de la suerte'. Uno de concursos más representativos y tradicionales de la historia de la televisión española. Jorge Fernández ha sido su presentador durante más de una década, y es uno de los grandes atractivos del programa.

El conductor es uno de los presentadores más agradables con los concursantes, siempre bromista y partícipe incluso cuando llega el momento del tema musical. Sin embargo, recientemente Jorge Férnandez ha tenido un encontronazo verbal con un concursante, que no siguió las normas del concurso.

Luz, la participante del atril amarillo, hizo una magnífica jugada al pedir la letra 'H', que además de tener en la frase, obtenía un robot de cocina por valor de 890 euros. En medio de la celebración, no se detuvo por la emoción y quiso resolver el panel pisando las palabras de Jorge Fernández, que se encontraba hablando y no le había dado permiso para resolver el panel, algo que le replicó: "Que el presentador soy yo, ¿eh?".

Tras la queja y aunque le dio por buena la respuesta, siguió quejándose de lo sucedido: "Ya no se respeta nada en este programa" además, aprovechó para llamar la atención a todo el mundo que estaba participando en el programa, que se le estaba yendo de las manos: "Aquí vamos a nuestra bola. Uno que dice una cosa que no tiene nada que ver; empiezo a hablar yo y la concursante que me pisa... Ya no se respeta al presentador de nada. El público que dice: 'utiliza el otro comodín', cuando no hay otro comodín... Esto es un despelote absoluto".