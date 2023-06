Jorge Fernández sorprende tras confesar la enfermedad que padece desde hace cuatro años

El presentador fue jugador de baloncesto profesional y Míster España en 1999 Fernández padece una dolencia que le ha llevado a perder hasta trece kilos

'La ruleta de la suerte' es uno de los programas más exitosos de nuestro país, en cuál lleva treinta años en emisión, convirtiéndose en uno de los más longevos de la televisión española. El concurso llegó a desbancar a 'Los Simpsons' en la franja horaria del mediodía y ahora, se mantiene a pesar de la competencia con las otras cadenas.

El famoso programa está presentado por Jorge Fernández. El comunicador empezó su trayectoria siendo jugador de baloncesto y debutando en la Liga ACB con el Baskonia. Sin embargo, tuvo una lesión grave de rodilla que le obligó a retirarse del deporte de la canasta. Fue entonces cuando decidió entrar en una Agencia de Modelos, un camino que le llevó a hacerse con el título de Mister España en 1999.

Tras la obtención del certamen, empezó a hacerse un rostro conocido y empezó a trabajar como presentador en televisión, además de hacer algún trabajo como actor. En 2006 empezó su etapa en 'La ruleta de la suerte', programa en el que sigue hasta ahora, con un exitosa carrera audiovisual.

Sin embargo, desde hace cuatro años el presentador lucha contra la enfermedad de Lyme, una dolencia que le llevó a perder hasta trece kilos."Es un proceso muy largo, siendo superestricto con la alimentación, haciendo ejercicio y durmiendo bien". comentaba en una entrevista para la revista 'Hola'.

El presentador confesó que pasaron tres años hasta que no le dieron un diagnostico claro. "Cada día me encontraba peor y no daban con el diagnóstico. Un año, dos años, tres años y nada. Y tres años es mucho tiempo viéndote mal, cada vez peor, sin nadie dé con la tecla, sin que nadie sepa lo que tienes".