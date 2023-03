Jordi Alba, tajante sobre el Caso Alves en Viajando con Chester: "no es agradable"

El futbolista del F.C. Barcelona asegura estar impactado por la noticia "Me cuadra lo que yo hago, lo que hacen los demás no"

La entrevista de Jordi Alba con Risto Mejide ha dado para mucho. Esta intervención en Viajando con Chester era muy esperada por todo lo que el futbolista del F.C. Barcelona pudiera decir, en gran medida acerca del Caso Alves que ha salpicado al que fuese su compañero de vestuarios. Y sin mojarse demasiado, el defensa sí que ha respondido a la pregunta que le hizo el entrevistador sobre este polémico tema.

La sincera opinión de Jordi Alba sobre el Caso Alves

"Estoy impactado por la noticia", explicó en un primer momento. Al igual que todos los seguidores del brasileño, Jordi Alba no se esperaba la acusación a Dani Alves: "no es agradable, y más cuando has compartido tanto tiempo con él en un vestuario. Me cuadra lo que yo hago, no lo que los demás hacen". Eso sí, sentencia que no le sorprende simplemente por ser Dani Alves: "estoy impactado, independientemente de quien sea. Estamos hablando de un jugador de fútbol, de un compañero que hemos tenido muchos años".

Acerca de si ha hablado con Dani Alves o su entorno más cercano desde la acusación por supuesta agresión sexual, Jordi Alba es sincero: "no he hablado con él ni con su entorno. Creo que son temas delicados para todo el mundo".

Jordi se ha convertido en el primer jugador en activo del club azulgrana en hablar abiertamente acerca del Caso Alves, porque antes solo lo hizo Gerard Piqué, pero ya como ex futbolista del F.C. Barcelona.