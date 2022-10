Ibai Llanos carga contra Sálvame con su peculiar sentido del humor

"Un fuerte abrazo al becario", asegura el streamer Sálvame no deja de explotar la noticia de la semana: Mister Jägger sería la nueva pareja de Laura Escanes

Cualquiera que esté viendo Sálvame estos días, sabrá que uno de los temas más explotados es la supuesta relación que mantienen Laura Escanes y Mister Jägger después de que ella rompiera con Risto Mejide. Por esta misma razón, y visiblemente cabreado con el programa, el amigo del conocido youtuber, Ibai Llanos, no ha dudado en cargar contra esta actitud que no le ha gustado absolutamente nada.

"Desde aquí, mandar un fuerte abrazo al becario de Sálvame que lleva tres días viendo absolutamente todo el contenido de Jägger sin ningún tipo de contexto. No sé qué cojones pensará al llegar a casa después de haber estado cinco horas haciendo eso", ha lanzado de forma irónica Ibai Llanos, y haciendo gala de su particular sentido del humor. Y razón no le falta, porque el formato de Telecinco rara vez se ha preocupado acerca del streaming, y en este caso lo hace simplemente por la supuesta relación de Jägger con Laura Escanes.

Desde aquí mandar un fuerte abrazo al becario de Sálvame que lleva tres días viendo absolutamente todo el contenido de Jagger sin ningún tipo de contexto.



No sé qué cojones pensará al llegar a casa después de haber estado cinco horas haciendo eso. — Ibai (@IbaiLlanos) 6 de octubre de 2022

Desde que una revista comentase esta posibilidad, el nombre de Mister Jägger no deja de copar revistas y programas del corazón, aunque ni él ni Laura Escanes se hayan pronunciado hasta la fecha.