¿Quién es Mr. Jagger, el youtuber que se ha convertido en el interés de Laura Escanes?

La revista Lecturas adelanta en exclusiva que Laura Escanes sale con Mr. Jagger Mr. Jagger es un conocidísimo youtuber que participó en La velada del año

Risto Mejide y Laura Escanes rompieron hace muy pocos días tras siete años de relación, y el publicista, poco después, no dudó en decir en su programa: "me siento muy identificado con Tamara Falcó". Él intentó aclarar que no se refería a una posible infidelidad, sino a la exposición mediática a la que se había sometido, pero la revista Lecturas ha publicado hoy en exclusiva que Laura Escanes y Mr. Jagger son la nueva pareja de moda.

Conoce a Mr. Jagger, ¿el nuevo novio de Laura Escanes?

El primer dato que necesitas saber acerca de Mr. Jagger es su nombre real: este youtuber se llama Alberto Redondo Jiménez, y en el mundo de los streamers, es cada vez más popular. Últimamente lo recordarás por haber participado en La velada del año 2 combatiendo contra el mismísimo David Bustamante, pero su carrera viene de lejos.

Tiene 29 años y es de Madrid, y la mecha que habría encendido este amor se remontaría a febrero. Mr. Jagger es muy amigo de Ibai Llanos (motivo por el que participó en La velada del año 2), aunque no ha alcanzado su popularidad por ahora, a pesar de llevar más años en el medio.

Por otro lado, Alberto puede sentirse orgulloso de ser uno de los streamer más atractivos en el panorama español gracias a su 1,87 metros de altura y 90 kilos de peso: hace mucho deporte, y le gusta cuidarse. Además, le encantan los tatuajes, pasión que compartiría con Laura Escanes y que podría haberles unido aún más.

¿Es Laura Escanes su primera pareja mediática? Nada más lejos de la realidad: algunos medios le han relacionado con Amarna Miller, escritora, actriz y productora de cine para adultos, pero nunca se ha confirmado al 100% por el secretismo con el que ambos han mantenido este asunto.