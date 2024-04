Varios hombres interrumpen un directo de Almudena Ariza (TVE) desde Jerusalén: "No quieren que hablemos de Gaza"

La primera edición del 'Telediario' de este miércoles, 10 de abril, ha tenido que cortar de forma abrupta una conexión en directo con Almudena Ariza. La corresponsal de TVE en Jerusalén ha sido interrumpida por varios ciudadanos mientras informaba desde la zona sobre las presiones internas que está recibiendo Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, por la guerra en Gaza.

Después de que Alejandra Herranz le diera paso desde el estudio de Torrespaña, la periodista pasó a informar sobre la situación del gobierno israelí: "La presión contra Netanyahu cada vez es mayor dentro del Gobierno. De hecho, varios miembros han amenazado incluso con romper la coalición. También hay mucha presión en la calle, anoche veíamos manifestantes delante de la oficina del primer ministro exigiendo la vuelta de las tropas".

En ese mismo instante, un hombre se coló en el plano para impedir que Ariza continuara con su crónica en directo. "No nos están dejando... Lo siento mucho, tenemos que cortar", comentó la periodista antes de explicarle al espontáneo, a quien se sumaron más personas, que estaba trabajando: "Estamos en directo".

"Lo siento, tenemos que cortar esta comunicación porque no nos dejan continuar", volvió a decir Ariza para, seguidamente, aclarar que eran ciudadanos que pasaban por allí: "No es policía ni miembros de seguridad". Después de cortar la conexión, Herranz recogió el testigo desde plató: "Estábamos viendo cómo a nuestra corresponsal en Jerusalén, Almudena Ariza, no le dejaban seguir con ese directo".

Almudena Ariza: "Es una amenaza que sentimos a diario"

El 'Telediario' pudo recuperar más adelante el directo con la corresponsal, situada en un lugar distinto. "Siento que hayamos vivido este incidente en directo, pero de alguna manera os hemos hecho sentir partícipes de lo que vivimos cada día los periodistas cuando estamos en las zonas judías", empezó diciendo Ariza.

"No quieren que estemos aquí y no quieren que hablemos de Gaza", denunció la profesional de TVE: "En el momento en que hablamos de Gaza y que ellos escuchan esa palabra, enseguida vienen e intentan acosarnos".

"La pregunta que siempre nos hacen es si estamos contra ellos o con ellos. Es muy difícil trabajar, lo habéis visto en directo pero esto no es algo que pasa de vez en cuando, es algo que sentimos a diario", quiso recalcar: "Eran simples ciudadanos. Nos insultan, nos llaman mentirosos, nos dicen que nos vayamos del país. Es una amenaza que sentimos a diario".