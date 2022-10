First Dates: El secreto más sexual de José Manuel, que no tardó nada en revelar a Carlos Sobera

"Echo tres polvos cada día", aseguró el soltero en First Dates José Manuel es un jubilado de 90 años que pidió a Carlos Sobera que le pusieran un pasodoble

Hemos visto a muchos fantasmas en First Dates a lo largo de todos estos años, pero algunos hacen comentarios similares, y se ve a simple vista que es verdad. Quizás es lo que algunos pensamos al ver el programa de ayer: José Manuel, un jubilado de 90 años que llegó al restaurante de Cuatro para encontrar el amor, dejó bien claro que tiene una actividad sexual plena y activa.

Pero antes de realizar esta confesión (os adelantamos que no tardó demasiado), pidió a Carlos Sobera que le pusieran un tema en concreto en plena cita: "me tenéis que poner la canción Mi Huelva tiene una ría, para poder bailar un pasodoble". Pero fueron las palabras que lanzó a continuación las que desconcertaron a la audiencia: "tengo un sistema en la cama con las mujeres para darles cariño y me da la vida".

¿A qué se refería José Manuel? Hemos de decir que fue bastante explícito: en invierno hay que dormir sin ropa interior y con la pierna echada por encima. En verano, lo mismo: desnudos los dos: "sin exagerarte, estaba echando tres polvos cada día porque el roce hace el cariño y la unión". Obviamente, aunque Carlos Sobera está acostumbrado a escuchar todo tipo de relatos, se quedó sorprendidísimo con esta anécdota: "¿qué me estás diciendo? Me quedo helado".