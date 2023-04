Esta es la deuda de Miki Nadal con uno de los concursantes de 'MasterChef'

Sergio, que es taxista, ha afirmado que llevó a Miki Nadal, pero este no pudo pagarle porque no llevaba cartera "Miki, me debes 12,50. Cuando vengas aquí me lo voy a cobrar", decía el concursante de MasterChef

En La 1 de TVE se está llevando a cabo la nueva temporada de 'MasterChef', una que ha llegado con más programas a la semana y, por lo tanto, con más anécdotas de sus participantes con las que disfrutar de unas veladas más amenas. En esta ocasión, la última la ha contado Sergio, un taxista madrileño que durante la prueba de eliminación no dudó en contar una anécdota que había vivido con Miki Nadal, el cómico y colaborador de Zapeando.

Según comenta el concursante del programa de cocina de La 1, el cómico tiene una deuda económica con él. “Justo cuando estaba embarazada su mujer le llevé a su casa. Y cuando me fue a pagar se había olvidado de la cartera, como que se intentaba escaquear”, comenzó.

Su reacción, en vez de obligarle a pagar de cualquier manera, fue del todo amistosa. “Le dije que no pasaba nada, que ya me lo daría otro día. Me dijo que le sabía mal, pero le dije que no pasaba nada”, agregó.

“Miki, me debes 12,50. Cuando vengas aquí me lo voy a cobrar”, terminó el concursante, que más tarde aclaró su opinión sobre el ganador de MasterChef Celebrity. “Es un tío de maravilla y ojalá venga. Estoy seguro de que se va a acordar 100%. Sé que si viene me va a mirar y me va a decir: este fue el que me llevó”. Como era de esperar, esta anécdota le llegó al propio Miki Nadal y este ha respondido también.

Concretamente, han sido los compañeros de Miki Nadal en Zapeando los que han aprovechado la historia para recordársela en riguroso directo. Quique Peinado y Dani Mateo le echaban en cara lo sucedido y le incitaban a dar explicaciones delante de toda España. “¿Se puede saber por qué no pagaste?”, le preguntó el conductor del formato. “Me acuerdo perfectamente, sí. Os lo voy a contar. Yo soy un gran usuario del mundo taxi de toda la vida porque no me gusta mezclarme mucho con la gente”, bromeó el colaborador.

“La verdad que los cojo tanto que me voy dejando cosas por los bolsillos. Un día una moneda de 50 céntimos, otro día un billete de 20, un paraguas, las gafas de sol, la tarjeta de crédito… eso alguien lo tiene que pagar. Ese gremio me debe dinero todavía”, ha recordado.

Siempre en tono de broma, Miki Nadal insistía con las explicaciones. “No le pagué porque mira, si te dijo la verdad dije: ‘Este tiene cara de que no se entera. Me voy a hacer una de famoso’”, matizó antes de zanjar la cuestión. “Le está sacando este tío a los 12,50 un rédito que no veas”.