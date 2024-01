'El desafío' regresa a Antena 3 anunciando que ya prepara su quinta temporada: "Es la Super Bowl de la televisión"

'El desafío' regresa este viernes a Antena 3 para poner a prueba a ocho nuevos famosos en su cuarta edición. Roberto Leal vuelve a ponerse al frente de este formato creado por Atresmedia y 7yAcción ('El hormiguero'), que comparó con una de las competiciones importante en la rueda de prensa en la que estuvo presente YOTELE: "Esto es la Super Bowl de la televisión".

"Lo que hacen los concursantes es increíble, pero todos los departamentos hacen un gran esfuerzo", apuntó Roberto Leal en la presentación ante los medios del programa, añadiendo: "Es como una carrera de automovilismo cuando entran a boxes. Y en un minuto y medio de video entran te maquillan, te ponen micrófono, cambian decorado y volvemos. Es increíble".

Adrián Lastra, Chenoa, Marta Díaz, Mar Flores, Mario Vaquerizo, Mónica Cruz, Pablo Castellano y Pepe Navarro conforman el casting de esta cuarta edición, uno de los "mejores de la televisión actual", según palabras de Carmen Ferreiro, directora de entretenimiento de Atresmedia: "'El Desafío' es transversal y gusta a todos los públicos, tiene éxito en todas las franjas y eso es importante para el modelo de entretenimiento que queremos hacer"

“Cuando me dijeron que Pepe Navarro había dicho que sí, estaba cagado porque cómo le iba a pedir colgarse de un arnés y hacer este tipo de pruebas. Pues ha hecho barbaridades y hemos descubierto una cualidad suya, y es que no tiene ningún ritmo", comentó Jorge Salvador, productor ejecutivo de 'El desafío'

Emoción, sorpresas, imponentes retos y nuevas pruebas marcarán esta nueva edición del formato, que seguirá teniendo continuidad en Antena 3 tras su finalización, ya que se trabaja en su quinta temporada. "Lo que ha hecho este equipo es increíble. Cada semana hay 50 ensayos y en la temporada hay 600 ensayos. Imagínense los coaches que hacen falta, los lugares donde practican y el esfuerzo que tienen que hacer. Y cada año se nos ocurre una idea peor que el anterior", comentó Salvador.

El programa seguirá contando con invitados que también valorarán las actuaciones de los concursantes. De hecho, en el estreno de este viernes, Ana Mena estará presente en su plató. "Es puro espectáculo, con un gran casting y un magnífico presentador, un todoterreno", apuntó Ferreiro.

"Tenía que haberme enfadado más con el jurado"

Los concursantes de esta cuarta edición de 'El desafío' también han sido protagonistas de esta rueda de prensa. Por ejemplo, Chenoa aseguró haber sentido como su "peor enemiga" en su participación: "Hay mucho de aceptación. Psicológicamente es un reto muy potente y tienes que estar bien de cabeza, porque no existe más vida que las pruebas. Yo escucho a los concursantes decir que repetirían, pero yo lo he pasado muy muy mal. Algunas pruebas he dicho que bonito tenerlas grabadas, pero he tenido mucho subidón y mucho bajón, no he estado muy recta”.

“Yo he descubierto que quiero a mis hijos mucho más de lo que creía, porque pensaba en la vergüenza que van a pasar en el colegio al verme caer o al hacer algunas pruebas”, aseguró Pepe Navarro, que volvería a vivir la experiencia de 'El desafío': "Yo llevo ya algunas horas de televisión y me lo he pasado de maravilla. Ha sido como estar en Disneyland. Cada semana aprendiendo cosas nuevas. Lo que hemos vivido es pura pasión y era imposible no entregarse en las pruebas".

Roberto Leal también fue alabado por las celebritys de esta edición, destacando su gran empatía con ellos a la que algunos han calificado como "tabla de salvación". ”Lo que se ha comido Roberto aguantándonos a todos ha sido increíble. Cada uno con nuestras movidas e inseguridades, cuando entrábamos a las pruebas ni le escuchábamos", aseguró Mónica Cruz.

El jurado formado por Juan del Val, Pilar Rubio y Santiago Segura también recibieron algunas 'pullas' por parte de algunas de las concursantes de esta edición de 'El desafío' como Chenoa o Mónica Cruz: "Tengo que decir que tenía que haberme enfadado con el jurado mucho más. En ese momento, no tenía tiempo para cabrearme".

"En la primera gala les advertimos de que van a enfadarse y ellos dicen que no. Y luego cuando se enfadan, se enfadan con razón y lo sabemos. Nuestra labor es difícil, pero somos secundarios. Lo importante es el espectáculo”, contestó Juan del Val tras las palabras de Cruz.