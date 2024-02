Chayo Mohedano explota contra el director de 'Espejo Público': "Sigue siendo un manipulador de la información”

Chayo Mohedano ha vuelto a cargar contra uno de los rostros de 'Sálvame'. La hija de Amador Mohedano y Rosa Benito ha subido una publicación a las stories de su perfil de Instagram en el que ha explotado contra Alberto Díaz, actual director de la sección de corazón de 'Espejo Público'.

“Alberto Díaz, director de 'Espejo Público', ha demostrado que sigue siendo un manipulador de la información. Sé que esto lo hace por la operación Deluxe o Operación Luna, y que no le importa hacer daño mientras rellene programas de televisión volviendo a exponer asuntos que en su día ya demostré como era el asunto y que la vida me ha ayudado a demostrar mi verdad con cada paso que he dado. Me extraña que Antena 3 lo permita", ha escrito Mohedano.

El enfado de Chayo Mohedano se ha producido después de que el magacín matinal de Antena 3 haya emitido varios fragmentos de algunas de las entrevistas que concedió en '¿Dónde estás corazón?' en la que habla de algunos capítulos turbulentos de su relación con Antonio Tejado, aprovechando su ingreso en prisión por ser el presunto autor intelectual del robo de la casa de María del Monte.

En dichas piezas, se hablaba de discusiones entre ambos que acabaron con un plasma en el suelo, además de unas declaraciones de Tejado en las que insinuaba unos presuntos malos hábitos por parte de Chayo Mohedano durante la época en la que fueron parejas.