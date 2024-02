Carolina se pasa la cita de 'First Dates' hablando por teléfono hasta que su cita se larga de la mesa: "Es íncreiblemente horrible"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

El programa ha juntado a Carolina y Julio, que desde el primer momento no se han gustado. Pero mientras él ha intentado ser respetuoso y tener una cita lo más correcta posible, ella no ha disimulado su poco interés, y se ha dedicado a hacer caso al móvil y pasar olímpicamente de él.

Apenas han podido conocerse porque Carolina se ha limitado a decir que no le gustaba, incluso en su cara y ha sido díficil encontrar puntos en común.

"El móvil en la mesa... tendría que estar guardado", ha dicho Julio pero ella solo dejaba el móvil era para volverlo a coger instantáneamente. "Aquí no se puede llamar por teléfono, ¿no?", le ha preguntado ella. Julio le ha dicho "si tienes que llamar, llama..." pensando que no iba a ser capaz de hacerlo, a pesar de que su cara mostraba mucha incómodidad, ella no ha dudado en atender al teléfono una vez más.

Mientras que Carolina seguía rajando por Whats App de su cita, Julio, al que tenía delante, y en los mensajes que pudo grabar la cámara escribía: "Nada", "Cero", "A pasar el día", refiriéndose a cómo estaba viviendo la nefasta cita. Parece que la soltera se cansó de teclear y finalmente se decidió a llamar por teléfono: "El menú buenísimo, Carlos Sobera increíble...", empieza a contar Carolina a alguien por teléfono.

Habiendo llegado al límite de su paciencia Julio se hartó y se levanto de la mesa, y lejos de pararle aprovechó para hablar de él por teléfono: "Una mierda, ahora se ha levantado. Una mierda, que vamos, menos mal que está el menú bueno. Increíblemente horrible".

Por supuesto, nunca se volvieron a ver y Julio no soportó la mala educación de su cita.