Carlos Sobera no sabe donde meterse con esta soltera de 'First Dates': "Sueño con muertes que acaban sucediendo en la vida real"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Raquel y Álex han llegado al restaurante con muchas cosas en común, ambos tienen 23 años y son de Barcelona. Pero parece que poco más, y es que a Raquel le encanta Lorca del que dice que es su "refugio seguro", sin embargo, Álex no sabe quién es.

La soltera sorprendía a Carlos Sobera al confesarle que tiene una gran capacidad sensorial y es que a veces sueña con muertes que acaban sucediendo en la vida real. De pequeña soñó con la defunción del padre de una amiga “y al mes se murió, no estaba enfermo ni nada”.

Para cambiar de tema Carlos preguntaba a la soltera que cómo le había ido en el amor y esta respondía que solo tuvo un novio durante tres días. Entraba entonces Álex, un chico que aseguraba que no se había arreglado demasiado y que no se sentía guapo.

Sobre sus aspiraciones en la vida, ella apuntó que estudia, que en verano trabaja de camarera, y que lo que anhela ser es “presidenta de Cataluña”, algo que dejó a Álex sin palabras. Álex por su parte dijo que le gustaba mucho ir al gimnasio y encontrar a una chica que quiera ir con él.

Al terminar la cita, Álex decidió no tener una nueva cita, pero Raquel sí quería seguir conociéndolo "como para quedar".