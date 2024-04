Álvaro Morte revela uno de sus mayores secretos en 'El Hormiguero': "Me da terror"

'El Hormiguero' es un talk show televisivo muy famoso tanto a nivel nacional como internacional. Su primera emisión fue en 2006, y desde entonces sigue siendo uno de los líderes en la parrilla de televisión. Se puede disfrutar de él de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

El programa está dirigido y presentado por Pablo Motos, acompañado de Trancas y Barrancas, dos muñecos hormiga a las que dan vida Juan Ibáñez y Damián Mollá. No solamente eso, y es que además de los invitados de lujo que recibe cada día (actores, cantantes, políticos...), también hay espacio para colaboradores como 'El Monaguillo', Jorge Marrón o Tamara Falcó, entre otros.

El martes acudió al plató de 'El Hormiguero', Álvaro Morte. El actor presentó su nueva película internacional 'Immaculate', que se estrenará en cines el próximo 1 de mayo.

En un momento dado, Motos le comentó que el intérprete padece de talasofobia, algo que él afirmó y quiso explicar: "Es el miedo a una cantidad ingente de agua. Me inquieta meterme en el mar cuando estás lejos de la costa. Creo que hay manos negras ahí abajo haciendo algo".

El presentador le preguntó que si le invitaba a dar una vuelta con un barco en alta mar por la noche aceptaría, algo que Morte rechazó: "Jamás. Esta gente que se mete en el mar con el yate... No. Conmigo no cuentes".

El actor explicó una de sus experiencias en el mar: "Una vez en Ibiza estaba visitando a mi hermano y nos pillamos unas gafas para hacer snorkel. Nos fuimos al mar y yo le acompañé para que no fuese solo. De repente, miré para atrás y vi como el fondo del mar se hundía hacia abajo. La temperatura del agua, de repente, se enfrió muchísimo. Era como si estuvieras en el espacio. No pude ni darme la vuelta (...) Me da terror".