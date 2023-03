¿Tu TV tiene HDMI? Así puedes convertirla en Smart TV

Puedes convertir tu televisión antigua en una Smart TV Con un pequeño dispositivo y una entrada HDMI puedes conseguirlo

Hoy en día las aplicaciones son una parte fundamental de nuestras vidas. Empezando por nuestros teléfonos móviles, pero con la llegada de las plataformas de streaming se han vuelto una herramienta fundamental para nuestro televisor.

Actualmente es difícil encontrar un televisor que no tenga conexión a internet, pues llevan muchos años en el mercado, pero si que es más frecuente encontrarte con otros problemas, pues el sistema operativo puede quedar desactualizado y algunas aplicaciones pueden no funcionar. Si tu televisión tiene HDMI pero no es Smart TV o si quieres mantener tu televisión con un sistema operativo actualizado no te preocupes, hay formas de conseguirlo.

LOS DISPOSITOS DE AMAZON Y GOOGLE

Dos de las grandes tecnológicas globales tienen sus dispositivos como las opciones más económicas y con más garantías de mantenerse modernas y actualizadas. Por parte de Amazon, el Fire TV Stick es una de las mejores opciones. Tiene el tamaño de un USB y un mando muy intuitivo, que dependiendo de si incluye controles para la televisión aumenta de precio o no, con un PVP base de 35 euros.

En el caso de Google, ofrece un dispositivo llamado Chromecast. Con un funcionamiento similar al aparato de Amazon, deberás conectarlo al HDMI y una entrada USB de la tele o red eléctrica para que tenga energía. Podrás lanzar el contenido directamente desde tu móvil y tiene un precio desde 36 euros, si quieres la versión 4K el precio aumentará a casi el doble, pero es algo que merece la pena.