Estas son las nuevas funciones de ChatGPT

Se han implementado nuevas funciones que evolucionan más aún esta IA Ahora navega por la web y más

Como bien sabéis, la actualidad en torno a las IA y sus cada vez más extendidas funciones copan gran parte de los medios tecnológicos y su información diaria. Entrando en materia, cabe mencionar que ya han pasado unos 5 meses desde que OpenAI liberó al mundo su ChatGPT, la mayor revolución en inteligencia artificial que hayamos conocido nunca, y ya son muchos los lugares donde se ha instalado.

Podemos encontrar ChatGPT en navegadores, páginas web, apps, todos quieren subirse al carro de la IA, una que no para de aprender y de evolucionar a pasos agigantados. De hecho, os venimos a hablar de su versión más reciente, la versión 4, la cual ha añadido algunas mejoras que la hacen ser más inteligente de lo que ya lo era.

Sin duda alguna, esta IA va ganando cada día que pasa más inteligencia y podemos apreciar ciertos detalles que hacen que este software vaya cobrando más vida y personalidad, una más compleja de la que se nos presentaba hace unos meses ya. Hablando sobre la mencionada nueva versión, quienes han podido probarla ya aseguran que ChatGPT ahora es más especifico buscando información. De hecho, ya no solo se limita a hacerse eco de algunas fuentes, sino que emplea un proceso que usaría cualquier persona para buscar una respuesta correcta.

ChatGPT can now browse the web 🤯 pic.twitter.com/qzODjYvbNq